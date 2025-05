Insideralarm bei D-Wave Quantum. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Führungskräfte Aktien verkauft. Damit haben sie das Rekordniveau des Quantum-Highflyers für Gewinnmitnahmen genutzt. Sollten es Anleger ebenfalls tun? Einen positiven Paukenschlag gab es bei MiMedia. Am Mittwoch hat der Cloud-Geheimtipp eine neue Kooperation mit einem Smartphone-Hersteller gemeldet. Startet die Aktie jetzt in Richtung neues Allzeithoch? Die Bewertung erscheint jedenfalls günstig. Bei Nel übernimmt mehr und mehr der neue Großaktionär Samsung das Ruder. Neben dem Wechsel im Verwaltungsrat wurde ein gemeinsames Produkt vorgestellt. Gelingt dem angeschlagenen Wasserstoff-Play die Wende?

