© Foto: Jonas Güttler/dpa

Dass Thyssenkrupp in seine profitablen Einzelteile zerlegt werden soll, wird nicht erst seit Anfang der Woche diskutiert. Das Gerücht steht schon lange im Raum. Doch was bedeutet das für den Aktienkurs?Anfang der Woche kündigte Thyssenkrupp im Rahmen seiner aktuellen Umstrukturierungsmaßnahmen an, dass es in den kommenden Jahren seine Geschäftsbereiche Automobil, Materialhandel und grüne Technologien ausgliedern wird. Diese Schritte sollen die Türen für externe Investoren öffnen, während Thyssenkrupp weiterhin Mehrheitsgesellschafter aller Geschäftsbereiche bleiben wird. Die Automotive Technology und Materials Services Sparten werden für potenzielle Kapitalmärkte vorbereitet, wobei konkrete …