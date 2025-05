EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

STRATEC MIT ZAHLEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2025 Adjustierte EBIT-Marge in Q1/2025 um 350 Basispunkte auf 8,9% (Q1/2024: 5,4%) verbessert

Konzernumsatz steigt um 12,0% auf 60,4 Mio. € (Q1/2024: 53,9 Mio. €; währungsbereinigt: 10,9%; Vorjahr rückwirkend angepasst von zuvor 50,9 Mio. €)

Produkt-Cybersecurity) sowie für Produktlebenszyklusmanagement Ausblick für 2025 bestätigt: Währungsbereinigte Steigerung des Konzernumsatzes im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich und adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0% erwartet Birkenfeld, 30. Mai 2025 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1|2025 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2025 bis 31. März 2025 bekannt. WESENTLICHE KENNZAHLEN 1 in T€ Q1/2025 Q1/20242 Veränderung Umsatzerlöse 60.363 53.888 +12,0%

(wb: +10,9%) Adj. EBITDA 9.305 6.592 +41,2% Adj. EBITDA-Marge (%) 15,4 12,2 +320 bp Adj. EBIT 5.363 2.921 +83,6% Adj. EBIT-Marge (%) 8,9 5,4 +350 bp Adj. Konzernergebnis 3.155 1.064 +196,5% Adj. Ergebnis je Aktie (€) 0,26 0,09 +188,9% Ergebnis je Aktie (€) 0,12 0,02 +500,0%

Adj. = adjustiert

bp = Basispunkte

wb = währungsbereinigt



1 Zahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert.

2 Rückwirkend angepasst gemäß IAS 8.

"Die STRATEC-Gruppe konnte mit einem starken ersten Quartal erwartungsgemäß einen dynamischen Start ins Geschäftsjahr 2025 verzeichnen. Sowohl beim Umsatz als auch beim adjustierten EBIT sind wir im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Insbesondere unser Geschäft mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Zudem beobachten wir derzeit eine verstärkte und diversifizierte Nachfrage nach Entwicklungskooperationen mit Partnern für verschiedene Technologien und Anwendungsfelder. Wir sind daher sehr zuversichtlich, unsere Entwicklungspipeline in den kommenden Monaten mit weiteren wegweisenden Projekten ausbauen zu können", so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE. GESCHÄFTSVERLAUF

Der Konzernumsatz der STRATEC-Gruppe konnte im ersten Quartal 2025 von 53,9 Mio. € im Vorjahr auf 60,4 Mio. € gesteigert werden. Auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht dies einem Umsatzwachstum von 10,9% (nominal: 12,0%). Vor dem Hintergrund anziehender Testvolumen entwickelte sich insbesondere das Geschäft mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien weiterhin sehr dynamisch. So konnte der Umsatz in diesem Bereich im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr im deutlich zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden. Auch die Umsätze mit Entwicklungs- und Dienstleistungen sind im ersten Quartal 2025 signifikant gewachsen, während im Systemgeschäft ein moderater Umsatzrückgang zu verzeichnen war. Das adjustierte EBIT im ersten Quartal 2025 hat sich von 2,9 Mio. € im Vorjahr auf 5,4 Mio. € erhöht. Die adjustierte EBIT-Marge konnte folglich um 350 Basispunkte auf 8,9% (Q1/2024: 5,4%) gesteigert werden. Hier wirkte sich unter anderem der gestiegene Umsatzanteil mit höhermargigen Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien sowie implementierte Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung positiv auf die Profitabilitätsentwicklung aus. Vor dem Hintergrund der gestiegenen operativen Profitabilität verbesserte sich auch das adjustierte Konzernergebnis von 1,1 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. €. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (verwässert) für das erste Quartal 2025 beläuft sich damit auf 0,26 € im Vergleich zu 0,09 € im Vorjahr. Die Ertragszahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den unbereinigten Ergebniskennzahlen kann der ebenfalls heute veröffentlichten Quartalsmitteilung Q1|2025 entnommen werden. STRATEC hat auf Basis einer gemeinsam mit dem für das Geschäftsjahr 2024 erstmals bestellten Abschlussprüfer erfolgten Analyse, eine Anpassung nach IAS 8 (Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehlern) ihrer Bilanzierungsmethodik in Bezug auf Entwicklungskooperationen im Konzernabschluss vorgenommen. Die unterjährigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 wurden folglich rückwirkend angepasst. Weitere Informationen hierzu können dem Geschäftsbericht 2024 entnommen werden. FINANZPROGNOSE

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal entspricht insgesamt den Annahmen, die für die Finanzprognose 2025 in den unterjährigen Planungen des Unternehmens getroffen wurden. Folglich, und vor dem Hintergrund bestätigter Nachfragetrends im Geschäft mit Systemen sowie im Bereich der Serviceteile und Verbrauchsmaterialien, bestätigt der Vorstand von STRATEC den für das Geschäftsjahr 2025 gegebenen Ausblick. STRATEC erwartet somit für das Geschäftsjahr 2025 auf währungsbereinigter Basis weiterhin ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Für die adjustierte EBIT-Marge wird ein Wert von etwa 10,0% bis 12,0% prognostiziert (2024: 13,0%). Hierbei werden insbesondere im vierten Quartal 2025 unterjährig deutlich steigende Ergebnisbeiträge im Zusammenhang mit Entwicklungs- und Dienstleistungen erwartet. Aufgrund der noch nicht vollumfänglich überwundenen Nachlaufeffekte der Pandemie, geopolitischer Konflikte sowie potentieller Zoll- und Handelshemmnisse erwartet STRATEC weiterhin eine erhöhte Volatilität im Bestellverhalten der Kunden. Die Prognose der Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das Jahr 2025 ist folglich weiterhin mit größeren als üblichen Unsicherheiten verbunden. STRATEC hat für das Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 8,0% bis 10,0% des Umsatzes geplant (2024: 7,1%). PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG

Auch im ersten Quartal 2025 hat STRATEC zusammen mit Partnern eine Vielzahl von Entwicklungen und Projekten vorangetrieben sowie neue Vereinbarungen über Kooperationen geschlossen. So führen beispielsweise stetig steigende Anforderungen der Kunden im Bereich der Cybersecurity für Laborprodukte zu einer hohen Nachfrage nach entsprechenden Software-Lösungen von STRATEC. Zudem befindet sich STRATEC in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich des Abschlusses weiterer Kooperationen für Programme zur Verlängerung des Produktlebenszyklus bereits zugelassener Systeme. PERSONALENTWICKLUNG

Die Mitarbeiterzahl der STRATEC-Gruppe, einschließlich der über Personaldienstleister angestellten Mitarbeitenden und der Auszubildenden, betrug zum Ende des ersten Quartals 2025 insgesamt 1.443 (Vorjahr: 1.473). Dies entspricht einem Rückgang von 2,0%. Dieser Rückgang steht im Zusammenhang mit Kapazitätsanpassungen und weiteren Maßnahmen des in 2023 eingeleiteten und weiter fortgeführten Programms zur Ergebnisverbesserung. QUARTALSMITTEILUNG Q1|2025

Die Quartalsmitteilung Q1|2025 der STRATEC SE ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com/finanzberichte veröffentlicht. BEVORSTEHENDE TERMINE

Die ordentliche Hauptversammlung der STRATEC SE wird als virtuelle Hauptversammlung am 27. Juni 2025 abgehalten. Der Halbjahresfinanzbericht H1|2025 wird am 19. August 2025 veröffentlicht. ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE ( www.stratec.com ) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com



