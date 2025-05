Taipei (ots/PRNewswire) -YUAN, ein führender Anbieter von Industrie-Video-PCs, definiert mit seinen Plattformen Pandora NX Super und AIR NX Super die Echtzeit-Videoanalyse und autonome Entscheidungsfindung neu. Diese fortschrittlichen Lösungen, die auf der NVIDIA Jetson Orin-Plattform basieren, bringen bahnbrechende Innovationen für die Sicherheit im Seeverkehr, die Optimierung der Landwirtschaft und Inspektionen aus der Luft.Smart Sea Patrol: Verbesserung der Sicherheit im SchiffsverkehrGestützt auf NVIDIA Jetson AGX Orin, liefert Smart Sea Patrol von YUAN Echtzeit-Bedrohungserkennung und 360-Grad-Überwachung der maritimen Umgebung. Durch die Isaac ROS- und DeepStream SDK-Integration verarbeitet die Lösung nahtlos Multisensordaten und ermöglicht eine schnelle Gefahrenerkennung, die Erkennung unbefugter Schiffe und die Analyse von Umweltbedrohungen - ideal für den Einsatz der Küstenwache und bei der Offshore-Überwachung.Smart Farming: Revolutionierung der landwirtschaftlichen EffizienzDie Smart Farming-Lösungen von YUAN nutzen NVIDIA Isaac Sim zur präzisen Überwachung der Ernte und zur Ressourcenoptimierung. Das durch Jetson Orin NX Super verbesserte System integriert GNSS, LiDAR und Isaac ROS für die Wegfindung und Umweltanalyse in Echtzeit. Drohnengestützte Analysen ermöglichen die schnelle Erkennung von Schädlingen, die Überwachung von Wasserstress und das gezielte Besprühen, wodurch der Ertrag maximiert und die Verschwendung reduziert wird.Smart Drone: Die Grenzen von Inspektionen aus der Luft auslotenDie Smart Drone von YUAN basiert auf dem Jetson Orin NX und liefert hochauflösende Inspektionen aus der Luft mit geringer Latenzzeit. Durch die Nutzung von NVIDIA CUDA und TensorRT eignet sie sich hervorragend für die Überwachung von Infrastrukturen, Notfallmaßnahmen und landwirtschaftliche Untersuchungen und Vermessungen. Die KI-Verarbeitung in Echtzeit und die 5G-Unterstützung sorgen für eine sofortige Erkennung von Anomalien und eine schnelle Entscheidungsfindung.KI-Vision mit NVIDIA Robotics TechnologieAngetrieben von der NVIDIA Isaac Platform, ermöglichen die Lösungen von YUAN Edge-KI in Echtzeit, Multi-Sensor-Fusion und skalierbare Bereitstellung. Die kommende ARC AI Platform zielt darauf ab, die humanoide Robotik mit verbesserter Umweltinteraktion und menschenähnlicher Autonomie neu zu definieren.Besuchen Sie uns auf der COMPUTEX 2025 - AI Technology Service Area, Stand I0810, Halle 1, Taipei Nangang Exhibition Center. Entdecken Sie die KI-Robotik der nächsten Generation von YUAN für Land, Wasser und Luft.Weitere Informationen: www.yuan.com.twVideo: https://mma.prnewswire.com/media/2689427/YUAN_Unveils_Next_Gen_AI_Robotics_Powered_by_NVIDIA_for_Land__Sea___Air.mp4Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2689432/2025_Event_News_Banner_Computex_1920_1080_300dpi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yuan-stellt-die-nachste-generation-von-ki-robotern-mit-nvidia-fur-land-wasser-und-luft-vor-302469248.htmlPressekontakt:sales@yuan.com.tw / yuanexpo@yuan.com.tw,Telefon: +886-2-2392-1233Original-Content von: YUAN High-Tech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179910/6044999