Aktienanalysen der Woche: Nvidia, Siemens und Baidu

Nvidia (NVDA):

Nvidia bleibt einer der spannendsten Titel im Bereich Künstliche Intelligenz und Halbleiter. Nach einem rasanten Kursanstieg stellt sich die Frage: Ist die Aktie immer noch ein Kauf oder bereits überbewertet? Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Zahlen, das Wachstumspotenzial und mögliche Risiken.

Nvidia Aktie: Trotz China-Risiko weiter auf Kurs! Geht der KI-Boom weiter?

Siemens (SIE):

Der Technologiekonzern Siemens überzeugt mit einem breit diversifizierten Geschäftsmodell in Industrie, Infrastruktur und Digitalisierung. Doch wie robust ist die Aktie in einem konjunkturell schwierigen Umfeld? In dieser Analyse beleuchten wir Chancen, Bewertung und langfristige Perspektiven.

DAX-Schwergewicht Siemens: Rekordaufträge, Industrie 4.0 & KI - Was bedeutet das für Anleger?

Baidu (BIDU):

Baidu, das "Google Chinas", steckt mitten im Wandel vom Suchmaschinenanbieter zum KI- und Cloud-Spezialisten. Kann das Unternehmen im Wettbewerb mit Alibaba und Tencent bestehen? Wir analysieren Geschäftsmodell, aktuelle Entwicklungen und das Potenzial der Aktie.

(7) Baidu Aktie: Zwischen KI-Erfolg, Robotaxis und Werbeflaute - Was Anleger jetzt wissen müssen! - YouTube

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.