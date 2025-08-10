© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGEZwar dominieren Halbleiterhersteller, Softwareanbieter und Chatbot-Entwickler die Schlagzeilen, doch das wahre Potenzial von KI liege in der breiten Anwendung aller Branchen, sagt dieser Experte.Jonathan Curtis, Portfoliomanager bei Franklin Templeton, sieht die größten Anlagechancen im Bereich künstlicher Intelligenz nicht ausschließlich im Technologiesektor. "KI ist nicht nur ein Produkt, das Tech-Unternehmen verkaufen. Sie ist ein Werkzeug, das jedes Unternehmen einsetzen wird, um produktiver zu werden, neue Einnahmequellen zu erschließen und den Gewinn zu steigern", so Curtis. Der KI-Boom vollzieht sich rasant. ChatGPT erreichte innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Nutzer, während …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE