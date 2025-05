Die Aktie der Allianz ist für viele Anleger ein Fels in der Brandung - dividendenstark, solide, krisenresistent. Doch auch bei Schwergewichten wie dem Münchener Versicherungskonzern lohnt sich der Blick auf saisonale Kursmuster. Mit dem Wechsel in den Juni rückt ein statistisch besonders interessanter Monat in den Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...