DOW JONES--Der Medikamentenkandidat Itepekimab von Sanofi aus Frankreich und Regeneron aus den USA hat in einer von zwei Phase-3-Studien zu chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) das primäre Behandlungsergebnis erreicht, in der anderen Studie jedoch nicht. Das französische Pharmaunternehmen teilte mit, Itepekimab habe bei ehemaligen Rauchern mit unzureichend kontrollierter COPD den primären Endpunkt erreicht und mittelschwere oder schwere akuten Schübe der Erkrankung statistisch signifikant reduziert - um 27 Prozent in Woche 52 im Vergleich zu einem Placebo.

Eine zweite Phase-3-Studie habe den primären Endpunkt jedoch nicht erreicht, obwohl anfänglich ein Nutzen in der Studie beobachtet worden sei, hieß es.

Itepekimab sei in beiden Studien im Allgemeinen gut vertragen worden. Sanofi und Regeneron würden die Daten nun auswerten und mit den Zulassungsbehörden die nächsten Schritte erörtern, hieß es.

May 30, 2025 02:13 ET (06:13 GMT)

