Hannover (www.anleihencheck.de) - Das US-Handelsgericht hatte am Mittwoch die meisten der von US-Präsident Trump erhobenen Zollaufschläge aufgehoben, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Mit der Berufung auf ein US-Notstandsgesetz von 1977 habe er seine Befugnisse überschritten, habe das Gericht geurteilt. Nach dem Einspruch der Regierung habe ein Berufungsgericht am Donnerstag allerdings bekundet, dass die Zölle während des Berufungsverfahrens zunächst in Kraft bleiben könnten. ...

