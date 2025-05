Wegen fehlender finanzieller Mittel muss Meyer Burger die Solarmodulproduktion in Goodyear stoppen und entlässt 282 Mitarbeitende in den USA. Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller Meyer Burger Technology AG hat mitgeteilt, dass er die Solarmodulproduktion in den USA stoppt. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel sieht sich das Unternehmen zu dem Schritt gezwungen, die noch im Hochlauf befindliche Solarmodulproduktion in Arizona zu beenden. Alle noch verbliebenen 282 Mitarbeitenden am Standort Goodyear ...

