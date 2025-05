© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Sanofi-Aktie gibt nach widersprüchlichen Studiendaten nach. Das COPD-Medikament Itepekimab zeigt in einer Studie Wirkung, in der anderen nicht. Die Ergebnisse lassen viele Fragen offen. Die Hintergründe.Die Aktien von Sanofi sind am Freitagmorgen in Paris zeitweise um fast sieben Prozent gefallen. Grund hierfür sind die durchwachsenen Ergebnisse zweier zulassungsrelevanter Studien zum experimentellen COPD-Medikament Itepekimab, das der französische Pharmakonzern gemeinsam mit seinem US-amerikanischen Partner Regeneron entwickelt hat. Der Antikörper richtet sich gegen das Entzündungsprotein IL-33 und wird als potenzielle Therapie für die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) bei …