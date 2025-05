EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

audius mit Wachstum der Gesamtleistung im ersten Quartal 2025



Gesamtleistung des ersten Quartals mit EUR 19,7 Mio. um 4,8 % gewachsen (Vorjahr: EUR 18,8 Mio.)

EBITDA und EBIT leicht unter Vorjahresniveau: EBITDA EUR 0,8 Mio. (Vorjahr: EUR 1,1 Mio.), EBIT EUR 0,2 Mio. (Vorjahr: EUR 0,6 Mio.)

Prognosen bestätigt Weinstadt, 30.05.2025. Die audius SE startet mit einem weiteren Wachstum in das Geschäftsjahr 2025. Demnach erzielte die Gesellschaft eine Gesamtleistung von EUR 19,7 Mio. (Vorjahr: EUR 18,8 Mio.) und konnte damit trotz des anspruchsvollen Marktumfelds ein Wachstum von 4,8 % erreichen. Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte EUR 0,8 Mio. und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 1,1 Mio. Das EBIT im Konzern belief sich auf EUR 0,2 Mio.



Wie erwartet und bereits kommuniziert war die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal noch deutlich von den eigenen Investitionen in neue Services und Dienstleistungen sowie einer allgemeinen Verunsicherung auf Kundenseite geprägt, welche sich in Projektverzögerungen gezeigt haben.



Der Auftragsbestand zum 31.03.2025 erreichte mit EUR 76,9 Mio. eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Wert des Vergleichszeitpunkt im Vorjahr (Vorjahr: EUR 61,8 Mio.).

Angesichts der laufenden Investitionen und des aktuellen Marktumfeldes hat sich für audius der erwartete Jahresauftakt bestätigt. Das Unternehmen rechnet aufgrund absehbarer Erfolge in den Investitionsfeldern mit einer positiven Entwicklung insbesondere im zweiten Halbjahr und damit einer Wiederholung der starken Performance im Jahresverlauf des vergangenen Jahres. Daher bekräftigt die Gesellschaft auf Gesamtjahressicht ein Wachstum der Gesamtleistung auf mehr als EUR 90 Mio. sowie eine Steigerung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 7,1 Mio.



Über audiusDie ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren knapp 700 Mitarbeitenden und Fokus auf die DACH-Region an 20 Standorten weltweit - davon 13 in Deutschland.

Das Portfolio umfasst drei Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius' Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

