DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2025

Leverkusen (pta000/30.05.2025/13:00 UTC+2)

" Leverkusen - Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, veröffentlichte heute die Ergebnisse für die ersten drei Monate zum 31. März 2025.

Finanzkennzahlen und Geschäftsverlauf Q1 2025

ungeprüft 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.2024 TEUR TEUR Ertragslage Umsatzerlöse 5.768 3.713 - davon Deutschland 2.462 1.946 - davon Spanien 477 480 - davon UK 162 182 - davon Restliches Europa 159 739 - davon USA 2.494 327 - davon übrige Regionen 14 39 Bruttoergebnis vom Umsatz 4.223 2.485 Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit 803 -1.626 EBITDA 1.011 -1.349 EBIT 803 -1.555 Ergebnis vor Ertragsteuern 678 -2.708 Ergebnis nach Ertragsteuern 678 -2.708

"Wir setzen unser nachhaltiges Wachstum in Europa fort. Besonders erfreulich ist die Entwicklung auf dem deutschen Markt: Wir konnten unseren Umsatz um mehr als 25 % steigern und haben einen Marktanteil von 73% im Segment der photodynamischen Therapie erreicht. Damit sind wir in diesem Bereich unangefochtener Marktführer", erklärte Frau Pilar de la Huerta Martinez, CFO und Geschäftsführerin der Biofrontera-Gruppe.

Die Rückkehr zu normalen Bestellmengen durch unseren US-Partner Biofrontera Inc. hat im ersten Quartal ebenfalls zu einem deutlichen Umsatzanstieg geführt. In Verbindung mit einem deutlichen Rückgang der Aufwendungen - unter anderem aufgrund der Übertragung der klinischen Studienprogramme an die Biofrontera Inc. - hat dies zu einer erheblichen Verbesserung des Ergebnisses des Unternehmens im ersten Quartal geführt. "Die derzeitigen finanziellen Schwierigkeiten von Biofrontera Inc., Zahlungsaufschübe und die laufenden Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen verhindern jedoch, dass wir Prognosen über die weitere Entwicklung der Beziehung und deren Auswirkungen auf die Biofrontera AG abgeben können", erklärte Frau Pilar de la Huerta Martinez.

Mit 5.768 TEUR lag der Umsatz des Unternehmens im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März um 55% über dem Vorjahreswert von 3.713 TEUR

In den USA erzielte das Unternehmen im ersten Quartal einen Umsatz von 2.462 TEUR gegenüber 327 TEUR im Vorjahreszeitraum. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Biofrontera Inc. wieder zu ihrem normalen Auftragsniveau zurückgekehrt ist, nachdem dieses im Jahr 2024 aufgrund einer Änderung der Lagerhaltungspolitik ausgesetzt worden war.

In Deutschland wurde im ersten Quartal ein Umsatz von 2.462 TEUR erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 26,5% gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres (1.946 TEUR). In Spanien und Großbritannien liegen die Umsätze auf Vorjahresniveau, obwohl die Umsätze mit verbundenen Partnern in der EU von 739 TEUR im ersten Quartal 2024 auf 159 TEUR zurückgingen. Diese Entwicklung entspricht dem Muster der Vorjahre und dem üblichen Nachbestellverhalten unserer Vertriebspartner.

Auch der Bruttogewinn lag über dem Vorjahreswert. In Verbindung mit einem geringeren Aufwand, vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung, führte dies zu einem positiven EBIT von 803 TEUR, während dieser Wert im Vorjahr noch bei -1.555 TEUR lag.

Die liquiden Mittel des Konzerns beliefen sich zum 31. März 2025 auf insgesamt 4.897 TEUR gegenüber 3.124 TEUR zum 31. Dezember 2024. Aus heutiger Sicht verfügt die Biofrontera AG über ausreichende Liquidität, um die Konzernstrategie in den nächsten 12 Monaten umzusetzen, sofern Biofrontera Inc. ihren verbindlichen Verpflichtungen aus Bestellungen und Zahlungen nachkommt und der Rest wie geplant verläuft.

Prognose

Das Unternehmen zieht die im April 2025 veröffentlichte Prognose zurück. Angesichts der aktuellen Liquiditätsengpässe bei Biofrontera Inc. und der erheblichen Bedeutung dieses Kunden für unsere konsolidierte Umsatzbasis ist das Management derzeit nicht in der Lage, die potenziellen Auswirkungen auf unsere Umsatz- und Ergebnisprognose verlässlich einzuschätzen. Sobald die Geschäftsführung der Biofrontera AG mehr Klarheit über die finanzielle Entwicklung der Biofrontera Inc. und deren Fähigkeit zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen hat, wird eine überarbeitete Prognose veröffentlicht, die das aktualisierte Risikoprofil und die operative Lage widerspiegelt."

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748602800830 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2025 07:00 ET (11:00 GMT)