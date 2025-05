Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US03485P3001 Anglo American PLC 30.05.2025 US03485P4090 Anglo American PLC 02.06.2025 Tausch 10:8,807339

US03815U5083 Applied DNA Sciences Inc. 30.05.2025 US03815U6073 Applied DNA Sciences Inc. 02.06.2025 Tausch 15:1

US2826443010 Ekso Bionics Holdings Inc. 30.05.2025 US2826444000 Ekso Bionics Holdings Inc. 02.06.2025 Tausch 15:1

GB00B1XZS820 Anglo American PLC 30.05.2025 GB00BTK05J60 Anglo American PLC 02.06.2025 Tausch 109:96

US62526P7033 Mullen Automotive Inc. 30.05.2025 US62526P8023 Mullen Automotive Inc. 02.06.2025 Tausch 100:1





