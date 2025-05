DAX tritt auf der Stelle - Nvidia & Biogen mit Überraschung! Gold, EUR & Aktien im Chartcheck

Anzeige / Werbung

Am gestrigen Feiertag in Deutschland rutschte der DAX noch einmal deutlich ab und markierte erst unter 24.000 Punkten seinen Boden. Dem war ein neues Allzeithoch vorausgegangen. In genau diese Richtung entwickelt er sich heute im bisherigen Handel und könnte damit eine positive Woche beenden. Mit Bezugspunkt Jahresstart ist der Deutsche Leitindex bereits 21 Prozent im Gewinn, während die US-Börsen nahezu unverändert notieren.

Auch diese schauten wir uns technisch genauer an und warfen zudem einen Blick auf den Rücklauf vom Bitcoin, der ebenfalls vor wenigen Tagen noch neue Rekorde schrieb. In einer klassischen Konsolidierung steckt der Goldpreis bei 3.300 US-Dollar. Dort bitte ab heute den Future in der Handelsplattform verwenden!

An US-Daten sahen wir LIVE um 14.30 Uhr eine sehr positive Entwicklung der Einkommen und moderate Steigerung der Inflation. Konkret steigen die privaten Einkommen im April um 0,8 % im Vergleich zum Vormonat und übertreffen damit die Prognose von +0,3 %. Der PCE-Deflator in den USA stieg im April um 2,1 % im Jahresvergleich, während Analysten 2,2 % prognostiziert hatten. Damit ist der PCE-Deflator im Vergleich zum Vormonat nur um 0,1 % angestiegen. Eine Zinssenkung ist daher nach dieser Kenntnis erst im September seitens der US-Notenbank zu erwarten.

Bei den Einzelwerten stand zunächst das starke Ergebnis von NVIDIA im Fokus. Um 70 Prozent gestiegene Umsätze und weitere Daten über den Erwartungen zeigten abermals, dass wir vom KI-Vorzeigeunternehmen viel erwarten dürfen. Es hätte noch mehr Gewinn sein können, wenn die 4,5 Milliarden US-Dollar Abschreibung durch weniger Umsatz in China auf Basis der US-Exportrestriktionen nicht zum Tragen gekommen wäre. Dieser Unsicherheitsfaktor ist auch weiter vorhanden und bremst das zukünftige Wachstum, allerdings dürften die Margen im nächsten Quartal nach den Abschreibungen wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückfinden.

Die Aktien wurden direkt nach den Zahlen deutlich gesucht, haben aber gestern wieder etwas an Boden verloren. In diesem Jahr ist bisher kein Gewinn zu verzeichnen, die Konsolidierung könnte jedoch mit Kursen über 140 und einem Allzeithoch über 152 US-Dollar sehr zügig enden. Dann könnte NVIDIA auch wieder Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Wall Street ablösen.

Ebenfalls mit Quartalszahlen, aber deutlichen Abschlägen sahen wir die Aktien von HP, die nur noch 3,3 Prozent Wachstum verzeichneten und beim Gewinn eine Schrumpfung erlitten. Auch PDD Holdings, die Mutter der Temu-Shopping-App, hat rund die Hälfte der Nettogewinne eingebüßt. Wo stehen damit beide Aktien?

Gesucht waren jüngst wieder Biogen-Aktien nach einer aussichtsreichen Kooperation und Phase3-Studie. Genau an dieser bremst nun die Erwartungshaltung von Regeneron heute aus, wie wir mit den vorbörslichen Meldungen und Kursen aufzeigen.

