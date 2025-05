The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.05.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2025



ISIN Name

AU0000128787 ASTON MINERALS LTD

GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945

IE000Y61WD48 KS ICAV-KS MSCI CN CL.TEC

JP5841400004 TECHPOINT JDR DL-,0001

USU5500L1045 LUNGLIFE AI INC. DL-,0001

USU85223AD42 BLOCK 24/32 REGS

US03485P3001 ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2

US03815U5083 APPLIED D.S.NEW25 DL-001

US1628282063 CHECKPOINT THER. DL-,0001

US2826443010 EKSO BIONICS HLDGS DL-001

US62526P7033 MULLEN AUTOMOTIVE O.N.

XS1404981141 RAC BOND CO 16/46MTN REGS





© 2025 Xetra Newsboard