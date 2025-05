DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: BrandPilot AI meldet hohe Konversionsraten im AdAi Audit-Programm - Starke Umwandlungsquote seit Programmstart

Frankfurt, 31.05.2025 (pta000/31.05.2025/10:00 UTC+2)

BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI, OTCQB: BPAIF), ein Anbieter KI-gestützter Marketingtechnologien, berichtet rund zwei Monate nach Einführung seines AdAi Audit-Programms von einer hohen Konversionsrate. Zwischen 80 und 90 Prozent der Unternehmen, die ein kostenloses Audit durchgeführt haben, seien im Anschluss in Testphasen oder direkte Vertragsverhältnisse übergegangen. Dies deutet auf einen funktionierenden Marktzugang und eine erkennbare Nachfrage nach der angebotenen Lösung hin.

Unter den teilnehmenden Unternehmen befinden sich laut BrandPilot unter anderem eine große nordamerikanische Mietplattform und eine Kosmetikmarke im Besitz eines international bekannten Models. Derzeit laufen vier bezahlte Tests, während fünf weitere Unternehmen neue Audits gestartet haben.

Geschäftsleitung sieht Grundlage für weiteres Wachstum

"Die Zahlen sprechen für sich", erklärt CEO Brandon Mina. "Kunden wechseln in außergewöhnlichem Tempo von Audit über Testphase zu bezahlten Verträgen - ein Beleg für die Qualität unseres Angebots und unsere Markteintrittsstrategie." Das Unternehmen erwartet, dass sich diese Entwicklung positiv auf den Umsatz auswirken und zu einer stärkeren Marktposition im Bereich der Optimierung digitaler Werbeausgaben führen wird.

Konkrete Effekte bei globaler Finanzmarke

Ein Finanzunternehmen mit internationaler Ausrichtung testete AdAi in einer kostenpflichtigen Phase über weniger als zwei Wochen. Dabei konnten laut BrandPilot die Kosten pro Klick um 80 Prozent und die Kosten pro Akquisition um 84 Prozent gesenkt werden. Gleichzeitig stieg das Konversionsvolumen um 113 Prozent. Die genannten Ergebnisse veranschaulichen das Potenzial der Technologie zur Optimierung von Suchmaschinenwerbung - auch in regulierten und wettbewerbsintensiven Märkten.

Branchenübergreifender Einsatzbereich

Das AdAi Audit-Programm wird in mehreren Sektoren eingesetzt - unter anderem im Finanzwesen, Gesundheitsbereich, bei Internetdienstleistern, Haushaltswaren und Mode. Ziel ist es, ineffiziente Ausgaben in Google-Suchanzeigen aufzudecken. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf Marken-Keywords ohne aktiven Wettbewerb, die häufig weiterhin Werbebudgets binden.

"Bezahlte Suchanzeigen ohne Wettbewerb betreffen nahezu jede Marke, die Suchmaschinenwerbung betreibt", kommentiert John Beresford, CRO bei BrandPilot. "Unsere Audits decken regelmäßig Einsparpotenziale im sechsstelligen Bereich pro Jahr auf."

Mit der Kombination aus datenbasierter Analyse und gezielter Budgetoptimierung positioniert sich BrandPilot AI in einem wachsenden Marktsegment. Die weiteren Entwicklungen im Kundenwachstum und die Ergebnisse des anstehenden Webinars dürften für Beobachter von Interesse bleiben.

BrandPilot AI Land: Kanada/Toronto ISIN: CA1053241073 https://www.brandpilot.ai/

