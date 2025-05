Ausblick überzeugt: Massive Unterbewertung trotz starkem Wachstum

Anzeige / Werbung

Gold Royalty: Der König unter den Royalty- und Streaming-Unternehmen

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldpreis hat diesen Monat mit der Marke von 3.498,93 USD pro Unze einen historischen Meilenstein erreicht, der von Experten lange vorausgesagt wurde. Viele Experten bestätigen, dass alle Zutaten für eine weitere Rallye im Goldpreis vorhanden sind. Die weltweiten Schuldenstände haben sich nicht verbessert, sondern sind sogar weiter gestiegen. Mit einem globalen Schuldenstand von über 350 % des Bruttoinlandsprodukts ist eine Rückzahlung auf konventionellem Wege schlichtweg unmöglich.

Die Konsequenz? Regierungen werden gezwungen sein, Geld zu drucken, um ihre Defizite zu finanzieren - ein Szenario, das historisch gesehen extrem bullish für Gold ist. Denn Gold ist die einzige Währung, die nicht beliebig vermehrt werden kann und somit als sicherer Hafen und Inflationsschutz dient.

Gold Royalty (ISIN CA38071H1064-WKN A2QPLC) hat im vergangenen Jahr ein spektakuläres Wachstum von 150 % im Umsatz verzeichnet und zum ersten Mal positive operative Cashflows erzielt. Dieses Jahr steht ein weiteres Wachstum von etwa 16 % an, mit einem langfristigen Ziel von über 360 % Umsatzsteigerung bis zum Ende des Jahrzehnts. Damit befindet sich das Unternehmen erstmals im Bereich des freien Cashflows - eine entscheidende Phase, die Gold Royalty in eine Position versetzt, nachhaltig Werte für seine Aktionäre zu schaffen.

Die Entwicklung von Gold Royalty (ISIN CA38071H1064-WKN A2QPLC) ist beeindruckend: Von 18 Royalties zum Börsengang hat sich das Portfolio auf über 240 Royalties und Streams erweitert. Sieben davon generieren bereits Cashflow, während 14 weitere sich in verschiedenen Entwicklungs- und Bauphasen befinden. Besonders hervorzuheben sind einige der größten Goldminen Nordamerikas wie Canadian Malartic, Cote, die unterirdische Erweiterung von Goldstrike und Wren, die das Wachstum des Unternehmens bis Ende des Jahrzehnts antreiben.

Im letzten Monat veröffentlichte das Unternehmen die vorläufigen Ergebnisse des ersten Quartals 2025:

Starker Jahresauftakt: 3,6 Mio. $ Einnahmen und positiver Ausblick

Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen Gesamteinnahmen von 3,6 Millionen US-Dollar, darunter 3,1 Millionen US-Dollar aus laufenden Einnahmen. Diese entsprechen 1.249 Unzen Goldäquivalent (GEOs). Während Zinsen aus Lizenzgebühren, Streams, Vorproduktionen und Darlehen im Vergleich zum Vorjahr zulegten, sanken die Landvertragserlöse um 1,5 Millionen US-Dollar - bedingt durch außergewöhnlich hohe Einmalzahlungen im ersten Quartal 2024. Für den weiteren Jahresverlauf wird ein Einnahmenanstieg erwartet, getragen von starken Rohstoffpreisen, die insbesondere die Cashflow-Lizenzgebühren aus Projekten wie Canadian Malartic, Côté, Borborema, Cozamin, Borden (Porcupine) sowie dem Kupferstrom Vareš beflügeln.

Gold Royalty (ISIN CA38071H1064-WKN A2QPLC) bestätigt seine am 20. März 2025 veröffentlichte Produktionsprognose für das Gesamtjahr mit 5.700 bis 7.000 Goldäquivalent-Unzen (GEOs). Das Unternehmen rechnet damit, dass der Produktionsschwerpunkt in der zweiten Jahreshälfte liegen wird, da neu in Betrieb genommene Minen wie Côté, Vareš und Borborema schrittweise ihre volle Förderkapazität erreichen.

Starke Produktion und solide Margen: Ausblick überzeugt

Im vergangenen Jahr produzierte das Unternehmen knapp 5.400 Goldäquivalent-Unzen (GEOs), mit einer prognostizierten Steigerung auf 5.700 bis 7.000 GEOs in diesem Jahr. Bis 2030 soll die Produktion auf etwa 23.000 bis 28.000 GEOs ansteigen. Dieses Wachstum wird hauptsächlich durch die bereits genannten großen Minen erzielt, die langfristig stabile und hohe Fördermengen versprechen.

Die Margen des Unternehmens sind ein weiterer Höhepunkt: Die Cash-Operativkosten sind fix und liegen bei etwa 7 bis 8 Millionen US-Dollar, während die Umsätze bis zum Ende des Jahrzehnts auf rund 90 Millionen US-Dollar steigen könnten. Das bedeutet eine beeindruckende Marge von über 90 %, was Gold Royalty (ISIN CA38071H1064-WKN A2QPLC) zu einem der profitabelsten Unternehmen im Goldsektor macht.

CEO Einblicke in das starke Wachstumspotenzial der kommenden Jahre

In einer exklusiven Diskussion mit David Garofalo, CEO von Gold Royalty, wurden spannende Einblicke in die vielversprechende Zukunft des Unternehmens und den Goldmarkt gegeben. Die beeindruckende Wachstumskurve von Gold Royalty, die bereits jetzt zu höheren Umsätzen und positiven Cashflows führt, zeigt klar: Dieses Unternehmen steht am Beginn einer goldenen Ära.

Besonders interessant ist die erwartete Fertigstellung des Boroborema-Projekts von Aura Minerals in diesem Jahr. Mit einer prognostizierten Produktion von 33.000 bis 40.000 Unzen Gold wird dieses Projekt für Gold Royalty durch eine 2%-Net-Smelter-

Royalty (NSR) zusätzliche Einnahmen generieren, die mehrere hundert Unzen ausmachen dürften.

Darüber hinaus erwartet Gold Royalty, im Jahr 2025 erstmals positiven freien Cashflow zu erzielen - ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Profitabilität.

Skalierbarkeit als Wettbewerbsvorteil

Ein entscheidender Vorteil von Gold Royalty liegt in seiner Skalierbarkeit. Mit nur 14 Vollzeitmitarbeitern kann das Unternehmen problemlos eine zehnmal so große Geschäftstätigkeit managen. Die Betriebskosten bleiben konstant, während steigende Goldpreise direkt in den Gewinn fließen. Dieses Geschäftsmodell ohne operative Kostensteigerungen bei höheren Goldpreisen macht Gold Royalty besonders attraktiv für Investoren.

Mehrwert durch Kupfer-Streaming: Breiter aufgestellt für die Zukunft

Obwohl Gold Royalty nahezu ausschließlich auf Gold fokussiert ist, besitzt das Unternehmen auch einen Kupfer-Stream, der im vergangenen Jahr erworben wurde. Diese Investition ist Teil einer Strategie, die polymetallische Vorkommen mit längeren Lebenszyklen und niedrigeren Kostenstrukturen durch Nebenproduktgutschriften zu integrieren.

Das Beispiel der Boris-Mine zeigt, dass solche polymetallischen Projekte eine Reservelebensdauer von bis zu 18 Jahren aufweisen und durch Erweiterungen noch weiter verlängert werden können. Die Diversifikation in Kupfer ist besonders interessant, da der Kupfermarkt 2024 voraussichtlich in ein Defizit eintreten wird, was die Preise zusätzlich stützen dürfte.

Stabilität als Strategie: Portfolio konzentriert sich auf Nordamerika

Mehr als 80 % des Portfolios von Gold Royalty befinden sich in den hochattraktiven und geologisch vielversprechenden Regionen Nevada, Quebec und Ontario. Diese Jurisdiktionen zählen weltweit zu den Top 5 hinsichtlich geologischer Perspektiven und bieten durch stabile Rechtsrahmen maximalen Schutz für die Investitionen.

Gold Royalty (ISIN CA38071H1064-WKN A2QPLC)hat eine starke Präsenz vor Ort, was schnelle Transaktionen und den Ausbau des Portfolios erleichtert. Das Unternehmen generiert zwei bis drei neue Royalties pro Quartal durch ein innovatives Royalty-Generator-Modell, das auf Sweat Equity basiert und somit keine Kosten für die Aktionäre verursacht. Über 70 der 240 Royalties wurden auf diese Weise kostenlos erworben.

Zusätzlich hat Gold Royalty mit Projekten in Brasilien, insbesondere Borba Rayma, eine geographische Diversifikation geschaffen. Diese Mine befindet sich bereits in der Produktionsphase und wird bis Ende des Jahres ihre volle Kapazität erreichen, mit einer geplanten Produktionssteigerung bis 2027.

Wachstum voraus - mit klarer Risikostrategie

Gold Royalty (ISIN CA38071H1064-WKN A2QPLC) setzt auf nachhaltiges Wachstum, getragen von einem sorgfältig bewerteten Chancen-Risiko-Verhältnis. Das diversifizierte Portfolio und die Fokussierung auf stabile Rechtsräume schaffen eine starke Basis für langfristigen Erfolg.

Das Wachstum von Gold Royalty (ISIN CA38071H1064-WKN A2QPLC) in den kommenden vier bis fünf Jahren entspricht in etwa dem eines NASDAQ-Unternehmens mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 300 bis 400 %. Dieses Wachstum ist größtenteils organisch, da die meisten Royalties bereits erworben und in Produktion sind.

Die größten Projekte im Portfolio befinden sich in der finalen Bau- oder Inbetriebnahme Phase und sind technisch und finanziell abgesichert. Zwar gibt es bei der Kommissionierung kleinere Risiken, doch diese sind temporär und haben kaum Einfluss auf den langfristigen Wert der Minen, die oft über 20, 30 oder sogar 40 Jahre produzieren werden.

Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer sogenannten "Harvest Mode" - Phase, in der die Erträge aus bestehenden Royalties ohne weitere Investitionen einfließen. Dies ist für Aktionäre eine besonders attraktive Situation, da die Rückflüsse stabil und planbar sind.

Fazit: Massive Unterbewertung trotz starkem Wachstum

Derzeit wird Gold Royalty mit einem Kurs von etwa 0,5-fachem Nettovermögenswert gehandelt. Diese starke Diskrepanz zwischen Unternehmenswert und Marktpreis ist schwer nachvollziehbar, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Gold Royalty Royalties in drei der fünf größten Goldminen Nordamerikas hält. Die Betreiber dieser Minen gehören zu den bestkapitalisierten und technisch versiertesten der Branche.

Das Wachstum des Unternehmens ist gesichert und lediglich eine Frage des Timings. Die Unterbewertung bietet für Investoren eine außergewöhnliche Chance, von einem bevorstehenden Re-Rating zu profitieren, sobald der Markt die Qualität und das Potenzial des Unternehmens anerkennt.

Warum Gold Royalty jetzt kaufen?

Mit einem aktuellen Aktienkurs von rund 1,80 bis 1,90 US-Dollar ist Gold Royalty aus Sicht vieler Experten massiv unterbewertet. Die Kombination aus starkem organischem Wachstum, hohen Margen, stabilen Cashflows und einem skalierbaren Geschäftsmodell macht das Unternehmen zu einer herausragenden Investitionsmöglichkeit.

Das Portfolio umfasst über 240 Royalties und Streams mit mehreren großen Minen, die über Jahrzehnte produzieren werden. Die prognostizierte Steigerung der GEO-Produktion von 7.000 auf fast 28.000 Unzen bis zum Ende des Jahrzehnts spricht eine deutliche Sprache.

Für Anleger, die auf der Suche nach einem Unternehmen mit NASDAQ-ähnlichem Wachstumspotenzial im Rohstoffsektor sind, ist Gold Royalty ein Muss. Die zukünftigen Dividendenzahlungen und möglichen Aktienrückkäufe könnten zudem zusätzliche Renditen für Aktionäre generieren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Gold Royalty, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

