Im Ukraine-Krieg spielen Drohnenabwehrsysteme im Verbund mit KI-Systemen eine entscheidende Rolle. So ist die KI-Lösung AIP von Palantir Technologies beispielsweise in der Lage, sofort Alarm auszulösen, wenn sie bemerkt, dass sich eine militärische Einheit in Richtung verbündeter Streitkräfte bewegt. KI-Systeme für Kampfflugzeuge und Panzer gewinnen bei der modernen Kriegsführung zunehmend an Bedeutung.Ebenfalls enorm wichtig für das ukrainische Militär ist das von SpaceX betriebene Satellitennetzwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...