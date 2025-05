Dieser weltbekannte Tech-Konzern wächst ungebremst, ist aber weiter moderat bewertet. Analysten sehen weiter erhebliches Kurspotenzial. Das sollten Anleger jetzt wissen. Der Blick in den Abgrund ist gerade mal sechs Wochen her. Im Zuge der großen Zollstreit-Korrektur büßte Meta Platforms beim Kurssturz von 740 auf 480 Dollar mehr als ein Drittel seines Unternehmenswerts ein - 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung lösten sich binnen rund zwei ...

