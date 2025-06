Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni



02.06.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Handel an der NYSE und der SIX wird voraussichtlich am 23. Juni unter dem Tickersymbol 'AMRZ' beginnen. Der 100-prozentige Spin-off wird durchgeführt mittels einer 1:1-Zuteilung der Amrize-Aktien an die Holcim-Aktionäre. S&P und Moody's haben Amrize mit einem «Investment Grade» von BBB+ und Baa1 bewertet. Amrize hat sich Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar, unterstützt durch eine Kreditlinie von 2 Mrd. US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar gesichert. Amrize wird am ersten Handelstag in die Schweizer Indizes SMI und SLI aufgenommen. Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für den vollständigen Spin-off seines Nordamerikageschäfts unter dem Namen Amrize erhalten. Der Handel soll am 23. Juni 2025 aufgenommen werden. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die «Form 10»-Registrierungserklärung von Amrize für wirksam erklärt, diese wird auf www.sec.gov sowie auf der Spin-off-Anlegerwebsite von Holcim einsehbar sein. Die «Form 10» enthält die von Amrize gemäss US-GAAP vorgelegten Ergebnisse für das erste Quartal 2025 sowie die gemäss US-GAAP auf «Carve-out»-Basis erstellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024. Amrize hat zudem die Genehmigung zur Kotierung der Aktien an der New York Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol 'AMRZ' erhalten. Die Holcim-Aktionäre haben dem Spin-off an der Holcim-Generalversammlung vom 14. Mai mit 99,75 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Die 100-prozentige Abspaltung wird durch die Ausschüttung einer Sachdividende erfolgen, wobei jeder Holcim-Aktionär für jede Holcim-Aktie, die er zum Handelsschluss des 20. Juni 2025 hält, eine Amrize-Aktie erhält. Der Spin-off soll für die Schweizer Steuer voraussichtlich steuerneutral behandelt werden und für US-Bundeseinkommenssteuerzwecke steuerfrei sein. Die Zuteilung unterliegt bestimmten Bedingungen, die in der «Form 10» beschrieben sind. Am 23. Juni werden die Aktien von Amrize voraussichtlich um 9:00 Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 9:30 Uhr New Yorker Zeit unter dem Tickersymbol 'AMRZ' an der New York Stock Exchange den Handel aufnehmen. Amrize wird am ersten Handelstag in den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Leader Index (SLI) aufgenommen, wie kürzlich von der SIX bekannt gegeben wurde . Amrize wird auch die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes anstreben. Holcim wird weiterhin an der SIX unter dem Tickersymbol 'HOLN' gehandelt und im SMI und SLI enthalten sein. Wichtige Ratingagenturen haben Amrize mit «Investment Grade» bewertet und damit die starke Finanzlage des Unternehmens bestätigt. S&P Global Ratings und Moody's Ratings haben Amrize mit BBB+ respektive Baa1 mit stabilem Ausblick bewertet. Das Unternehmen hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar in Form von Anleihen, eine Kreditlinie von 2 Mrd. US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar erfolgreich gesichert. Darüber hinaus verfügt Amrize über einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar. Über Amrize Amrize hat an seinem Investorentag am 25. März in New York seine Geschäftsstrategie und seine mittelfristigen Finanzziele vorgestellt. Als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen wird Amrize weiterhin mit Wachstumsraten über dem Marktwachstum, kontinuierlich steigenden Margen und einer führenden Cash-Generierung herausragende Leistungen und Wertschöpfung erzielen. Das Unternehmen wird eine Wachstumsstrategie verfolgen, wobei der Schwerpunkt der Kapitalallokation auf Investitionen in das Geschäft, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre liegt. Mit über 1000 Standorten und 19'000 Mitarbeitenden wird Amrize zum grössten Anbieter von Baulösungen mit ausschliesslichem Fokus auf den nordamerikanischen Markt. Als der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen bietet das Unternehmen seinen Kunden fest etablierte Marken und ein umfassendes Angebot moderner Baulösungen vom Fundament bis zum Dach für alle Marktsegmente an - von Infrastrukturprojekten bis hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und von Neubauten bis hin zu Sanierungen und Renovierungen. Der operative Hauptsitz von Amrize wird in Chicago sein, der Sitz der Gesellschaft in Zug in der Schweiz. Über Holcim nach dem Spin-off An seinem Investorentag am 28. März in Zürich stellte Holcim seine neue Strategie «NextGen Growth 2030» - sowie seine Finanzziele - vor, mit der sich das Unternehmen als führender Partner für nachhaltiges Bauen etabliert. Auf der Grundlage dieser Strategie wird Holcim seine führende Position im Bereich Nachhaltigkeit nutzen, um in Europa, Australien und Nordafrika profitables Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum beschleunigen, um von starken Fundamentaldaten und Industrialisierungstrends zu profitieren. Holcim wird die Präsenz in seinen Zielmärkten durch den Ausbau im wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions - von Bausystemen bis hin zu Hochleistungsbeton - weiter erhöhen. Ausserdem soll der Aktionärswert durch wachstumsorientierte Kapitalallokation und wertsteigernde Transaktionen gesteigert werden. Nach dem Spin-off wird Holcim über 46'000 Mitarbeitende beschäftigen und seinen Hauptsitz weiterhin in Zug in der Schweiz haben. Wichtiger Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Prognosen und umfassen alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und solche, die sich auf unsere Absichten, Überzeugungen, Ziele oder Erwartungen beziehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf: die künftige kommerzielle oder finanzielle Leistung oder die erwarteten Vorteile und Auswirkungen des Spin-offs oder den erwarteten Zeitplan für dessen Abschluss; die erwarteten Schwerpunktbereiche und Strategien von Amrize oder Holcim, um das Wachstum und die Profitabilität zu fördern und langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen; die Auswirkungen geplanter Akquisitionen und Veräusserungen und alle anderen Aussagen über die künftige Betriebsführung, die erwarteten Geschäftsfelder, die geplanten Aktivitäten, das erwartete Wachstum, die Marktchancen, die Strategien und andere Erwartungen von Amrize oder Holcim. Obwohl Holcim davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden Anlegerinnen und Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse darstellen. Es kann keine Zusicherung dafür gegeben werden, dass die in dieser Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Prognosen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden können oder erreicht werden. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Holcim oder Amrize nach dem Spin-off die potenziellen strategischen Vorteile oder Chancen, die sich aus diesen Massnahmen ergeben, realisieren können. Es kann ebenfalls nicht garantiert werden, dass die Aktionäre eine bestimmte Rendite erzielen werden oder dass Holcim oder Amrize in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein werden oder ein bestimmtes Kreditrating oder ein bestimmtes Finanzergebnis erzielen werden. Darüber hinaus gibt es auch keine Zusicherung, dass der Spin-off im angedachten Zeitplan abgeschlossen wird. Wir raten allen Anlegerinnen und Anlegern, sich nicht übermässig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen durch Wörter wie «antizipieren», «erwarten», «beabsichtigen», «glauben», «planen», «können», «werden», «würden», «könnten», «sollten», «anstreben» und ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinung kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen der Geschäftsleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, können wir nicht zusichern, dass sich unsere Erwartungen erfüllen. Unter anderem die folgenden wichtigen Faktoren können zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von unseren zukunftsgerichteten Aussagen führen: 1) die Auswirkungen politischer, wirtschaftlicher und marktspezifischer Bedingungen sowie geopolitischer Ereignisse, 2) die unserer Geschäftstätigkeit zu eigenen logistischen und sonstigen Herausforderungen, 3) die Handlungen und Initiativen aktueller und potenzieller Wettbewerber, 4) die Höhe und Volatilität von Zinssätzen und anderen Marktindizes, 5) der Ausgang anhängiger Rechtsstreitigkeiten, 6) die Auswirkungen aktueller, ausstehender und künftiger Gesetze und Vorschriften und 7) die im Geschäftsbericht von Holcim, der auf ihrer Webseite (www.holcim.com) verfügbar ist, beschrieben Risiken. Darüber hinaus kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in dieser Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden können oder werden. Zu den anderen wichtigen Faktoren, die im Zusammenhang mit dem Spin-off von Amrize zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von Amrize von solchen zukunftsgerichteten Aussagen führen können, zählen unter anderem: Faktoren im Zusammenhang mit dem Risiko eines unerwarteten Scheiterns oder unerwarteter Verzögerungen beim Abschluss der notwendigen Massnahmen für die geplante Ausgliederung oder beim Erhalt der notwendigen Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter zum Abschluss dieser Massnahmen; das Unvermögen von Amrize, einige oder alle der von der Ausgliederung erwarteten strategischen Vorteile oder Chancen zu erreichen; die Möglichkeit, dass Amrize infolge der Ausgliederung wesentliche Kosten und Ausgaben entstehen; der Umstand, dass Amrize auf keine eigene Geschichte als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zurückblickt und dass die historischen und Pro-forma-Finanzinformationen von Amrize nicht unbedingt repräsentativ für die Ergebnisse sind, die es als separates börsenkotiertes Unternehmen erzielt hätte, und daher möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für seine künftigen Ergebnisse sind; die Verpflichtung von Amrize, Holcim gemäss den im Zusammenhang mit dem Spin-off abgeschlossenen Vereinbarungen zu entschädigen, und das Risiko, dass Holcim die Verpflichtungen zur Entschädigung von Amrize gemäss solchen Vereinbarungen nicht erfüllt; die Möglichkeit, dass Amrize nach dem Spin-off gemäss geltendem Steuerrecht gegebenenfalls für bestimmte Steuerverbindlichkeiten von Holcim haftbar sein kann, falls Holcim diese Steuern nicht bezahlt; die Tatsache, dass Amrize Dienstleistungen, die sie gegenwärtig von Holcim bezieht, künftig möglicherweise von Dritten zu schlechteren Geschäftsbedingungen erhält; die Möglichkeit, dass nach dem Spin-off bestimmte leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder von Amrize aufgrund ihrer früheren Positionen bei Holcim tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte haben; potenzielle Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu wichtigen Leistungsträgern im Personal; sowie der Umstand, dass sich Amrize nicht mehr auf die Erträge, Vermögenswerte oder Cashflows von Holcim verlassen kann und dass Holcim keine Mittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens oder anderer Liquiditätsbedarfe von Amrize bereitstellen wird. Zusätzlich zum Geschäftsbericht von Holcim sollten die Leserinnen und Leser auch die Registrierungserklärung im Dokument «Form 10» zum Spin-off sorgfältig lesen, welches Amrize bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat, einschliesslich aber nicht beschränkt auf die in den Abschnitten «Risk Factors», «Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» und in anderen Abschnitten beschriebenen Sachverhalte. In der Registrierungserklärung im Dokument «Form 10» werden weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine Kopie der Registrierungserklärung im Dokument «Form 10» ist auf der Spin-off-Investorenwebseite von Holcim (https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-us) verfügbar, wurde bei der SEC eingereicht und kann unter www.sec.gov abgerufen werden. Holcim-Aktionärinnen und -Aktionäre sollten sich hinsichtlich der möglichen steuerlichen Auswirkungen der Sonderausschüttung an sie unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation an ihren Steuerberater wenden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument widerspiegeln die Einschätzung der Geschäftsleitung per heutigem Datum. Holcim übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab), diese Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um sie an zukünftige Ereignisse oder Umstände anzupassen. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen bzw. Informationen. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf sie oder ein Teil davon oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag in diesem Zusammenhang herangezogen oder sich auf sie verlassen werden. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 noch einen Prospekt im Sinne der Wertpapiergesetze und -vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer Gesetze dar. Diese Medienmitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Aktien von Holcim oder Amrize dar. Übersetzung des englischen Originaltexts.

