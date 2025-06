Heimlicher Highflyer: Diese Aktie verdoppelte sich - und das nächste Update steht schon an

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Aktien, die im Rampenlicht stehen - begleitet von Medienrummel und öffentlichen Diskussionen.

Und dann gibt es die anderen: die Stillen. Die Unterschätzten.

Sie stehen nicht im Rampenlicht - noch nicht.

Doch unter der Oberfläche brodelt es. Wachstum. Innovation. Momentum.

Alles Hinweise auf etwas, das größer ist als jede Prognose, jede Analystenmeinung, jede kurzfristige Marktreaktion.

Das sind die Gelegenheiten, aus denen Visionäre Renditen formen.

Nicht, weil alle sie sehen - sondern weil nur wenige hinschauen.

Und genau das macht den Unterschied: Jetzt erkennen, was morgen explodiert.

Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) gehört genau zu diesen stillen, unterschätzten Chancen, die unter der Oberfläche etwas Großes vorbereiten.

Vor Kurzem haben wir auf diese spannende Aktie hingewiesen - seither hat sich der Kurs fast verdoppelt. Und doch: Wir sehen hier nach langer Durststrecke erst den Anfang einer möglichen Erfolgsstory. Die jüngsten News untermauern unsere Überzeugung!

Die internationale Expansion nimmt Fahrt auf

Das Unternehmen hat in der letzten Woche einen strategischen Meilenstein erreicht:

Ein langfristiger Rahmenvertrag mit Jindilli Beverages Inc. aus den USA sichert die internationale Produktion, den Export und die Distribution ihrer innovativen Mililk?-Produkte - und ebnet den Weg für den globalen Durchbruch.

Die Zusammenarbeit mit Jindilli Beverages Inc. zielt auf zwei Schlüsselregionen - Nordamerika (USA & Kanada) und die ANZ-Region (Australien & Neuseeland). Zum Start erfolgt die Produktion der Hafer- und Mandel-Mililk? in Ludwigsfelde. Von dort aus werden die innovativen Produkte in zwei Formaten exportiert:

1-Liter-Tetra-Paks für den Lebensmitteleinzelhandel

5-Liter-Gebinde und die neuen Creamer Drops - eine pflanzliche Alternative zu Kaffeesahne - für den Food-Service-Bereich.

Die Produkte der Marke milkadamia sind fester Bestandteil der Gastronomie- und Einzelhandelslandschaft in den Vereinigten Staaten. Sie werden unter anderem an renommierte Gastronomieketten wie McDonald's, Starbucks und Dunkin' Donuts geliefert.

Auch im Lebensmitteleinzelhandel ist milkadamia breit aufgestellt - mit einer Präsenz in über 13.000 Stores landesweit. Dazu zählen führende Handelsketten wie Cosco, Whole Foods Market, Sprouts, Kroger, Albertsons, Target sowie der Online-Verkauf über Amazon.

Zollchaos durch die US-Regierung? Nicht bei Jindilli und Veganz: Eine eigene Produktionsstätte in den USA auf Basis der Mililk?-Technologie ist bereits in Planung - ein weiterer Schritt in Richtung globaler Marktführerschaft im Bereich pflanzenbasierter Milchalternativen.

Übrigens: Die Mililk®-Produkte sind auch für Sie natürlich deutschlandweit verfügbar - unter anderem bei dm, Rewe, Penny, Rossmann und zahlreichen weiteren Handelspartnern im Lebensmitteleinzelhandel.

Der MEGA Deal mit Jindilli Beverages war aber nicht die einzige positive Nachricht in der letzten Woche:

Umsatz mit selbst produzierten Produkten um 166% gesteigert

Im Geschäftsjahr 2024 trieb die Veganz Group AG ihre Markenstrategie gezielt voran: Mit "Peas On Earth" kam ein neues Produktuniversum hinzu, während "Mililk" und "Happy Cheeze" erfolgreich weiterentwickelt wurden. Der Umbau zu einem House of Vegan Brands ist in vollem Gange. Was sich auch in den Zahlen widerspiegelt:

Im Geschäftsjahr 2024 erwies sich die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) als zentraler Absatzmarkt- mit einem Umsatzanteil von 95 Prozent

Deutschland behauptete dabei mit einem Anteil von 81 Prozent erneut die Spitzenposition als größter Einzelmarkt - und bestätigt den klaren strategischen Fokus auf den Heimatmarkt.

Zukünftig kommen nun die zwei Schlüsselregionen - Nordamerika (USA & Kanada) und die ANZ-Region (Australien & Neuseeland) dazu - erste Ergebnisbeiträge werden ab dem dritten Quartal erwartet.

Mililk® - die revolutionäre Milchalternative aus dem Drucker

Ein Highlight der innovativen Produktpalette von Veganz ist die Entwicklung einer gedruckten Milchalternative namens "Mililk?". Dieses revolutionäre Produkt wird ohne Wasser gedruckt, was den Transport, die Lagerung und die Haltbarkeit erheblich verbessert.

Das herkömmliche Verfahren für Hafermilch ist aufwendig: Hafer wird gemahlen, fermentiert, getrocknet, pulverisiert und dann mit Wasser vermischt, um schließlich in Tetrapacks abgefüllt zu werden - meist mit einem Wasseranteil von 90 Prozent. Im Gegensatz dazu nutzt Veganz ein Siebdruckverfahren, bei dem das fermentierte Produkt in Form eines Blattes gedruckt wird, das der Verbraucher oder die Gastronomie dann mit Wasser anrührt.

Die Vorteile sind enorm:

Deutlich geringeres Gewicht und Volumen - eine Paletten Mililk ersetzt neun Paletten Tetrapacks-Milch.

Weniger Verpackungsmüll und geringerer Wasserverbrauch.

Längere Haltbarkeit und einfache Lagerung.

Besserer Geschmack und Bioqualität.

Preisvorteile von 40 bis 50 Prozent gegenüber herkömmlicher Hafermilch.

Für die Gastronomie und Hotellerie ist das eine riesige Alternative, an der sie nicht vorbeikommen! Die einfache Integration in bestehende Logistiknetzwerke, wie etwa durch den Vertriebspartner Develey, macht das Produkt besonders attraktiv.



Starke Allianz für den Food-Service-Markt: Veganz & Deviley starten exklusive Vertriebspartnerschaft

Mit Deviley, einem etablierten Anbieter von Senf, Ketchup, Soßen und Mayonnaise, gewinnt Veganz einen strategisch wichtigen Vertriebspartner mit einem europaweiten Netzwerk und langjährigen Kundenbeziehungen - darunter Branchengrößen wie McDonald's und Burger King, wir alle kennen die Saucen aus dem Haus bei diesen Fast-Food-Ketten.

Diese exklusive Partnerschaft verschafft Veganz erstmals direkten Zugang zum wachstumsstarken Außer-Haus-Markt, in dem täglich enorme Mengen an Milch- und Milchalternativen verarbeitet werden - ein entscheidender Schritt zur Skalierung der Mililk®-Produkte im B2B-Bereich.

Für Deviley bedeutet die Kooperation die Möglichkeit, bestehende Kundenbeziehungen durch innovative, pflanzliche Lösungen zu stärken - und gleichzeitig aktuelle Markttrends rund um Nachhaltigkeit und Effizienz gezielt zu bedienen.

Weitere regionale Partnerschaften, etwa für die Schweiz, sind bereits in Vorbereitung - und markieren den nächsten Schritt im Aufbau eines leistungsstarken, internationalen Food-Service-Vertriebsnetzwerks für Veganz.



Orbi Farm GmbH - Die nächste Generation der Lebensmittelproduktion

Eine der spannendsten Innovationen der Veganz Group AG (WKN: A3E5ED |

ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) ist und bleibt aber weiterhin die Gründung der Orbi Farm GmbH, die eine bahnbrechende Technologie für den industriellen Indoor-Anbau von Grundnahrungsmitteln entwickelt hat. Dieses Projekt kann das Potenzial haben, die Ernährungsweise der Menschheit nachhaltig zu verändern.

Gemeinsam mit dem renommierten Fraunhofer-Institut entwickelt, bringt OrbiFarm® eine bahnbrechende Lösung für die Lebensmittelproduktion der Zukunft auf den Markt: den Anbau proteinreicher Pflanzen auf minimaler Fläche - effizient, ressourcenschonend und ganzjährig.

Gebaut wird OrbiFarm® von der Körber Technologies GmbH, einem international tätigen Maschinenbauunternehmen "Made in Germany". Der traditionsreiche Technologiekonzern - bislang vor allem bekannt für Präzisionsanlagen in der Tabak- und Genussmittelindustrie - ist von der Vision so überzeugt, dass im neuen Bereich Future Farming bereits 20 Spezialisten an OrbiFarm® arbeiten. Die Technologie ist prominent auf der Unternehmenswebsite platziert - ein klares Bekenntnis zum Zukunftsmarkt.

Die Herausforderung ist offensichtlich: Etwa 80 Prozent der weltweiten Anbauflächen werden für die Produktion von Tierfutter genutzt, während der Bedarf an pflanzlichem Protein rapide steigt, vor allem in bevölkerungsreichen Ländern wie China und Indien. Gleichzeitig schrumpfen verfügbare Anbauflächen, Böden werden unfruchtbarer und der Klimawandel verschärft die Situation.

Die Lösung von Orbi Farm lautet: industrieller, ertragsstarker Indoor-Anbau ohne Erde und mit minimalem Wasserverbrauch. Auf einem horizontal und vertikal beweglichen Fließband wachsen Pflanzen in einem kontrollierten Kreislaufsystem, das mit Algorithmen Licht, Nährstoffe und CO2 optimal steuert.

Diese Methode ermöglicht eine 36-fach höhere Effizienz im Vergleich zur herkömmlichen Landwirtschaft. Die Anlagen können in Regionen errichtet werden, in denen traditioneller Anbau unmöglich ist - von Wüstengebieten bis zu nördlichen Breitengraden mit ausreichend Energiequellen wie Wasserkraft oder Geothermie.

Ein Milliardenmarkt nimmt Fahrt auf - und Veganz ist vorne mit dabei

Vertical Indoor Farming steht an der Schwelle zur globalen Revolution - und erschließt gleich mehrere zukunftsweisende Wachstumsmärkte:

- Proteinreiches Tierfutter für boomende Regionen in Asien und Afrika

- Nahrungsmittelpflanzen für urbane Megacities mit wachsender Bevölkerung

- Heil- und Wirkpflanzen für die Pharmazie und Kosmetikindustrie

Und all das mit einer weltweit patentierten Technologie, abgesichert durch Lizenzen für die USA, China und Europa.

Veganz ist nicht nur First Mover - Veganz setzt die Standards in einem Markt, der gerade erst beginnt, sich zu entfalten.



Gamechanger OrbiFarm®: Nachfrage beschleunigt Marktstart

Die erste kommerzielle OrbiFarm®-Anlage sollte ursprünglich 2027 starten - jetzt wird der Zeitplan deutlich vorgezogen.

Warum? Die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen. Investoren stehen bereit. Der Markt ruft - jetzt.

Allein das Potenzial dieser Technologie könnte eine deutlich höhere Börsenbewertung rechtfertigen, als der aktuelle Aktienkurs widerspiegelt. Die Dynamik der kommenden Monate dürfte zeigen, welches Wachstum hier realisierbar ist.

Doch das ist nur der Anfang: Aktionärinnen und Aktionäre profitieren zusätzlich von weiteren innovativen, renditestarken Technologien - quasi als strategisches Extra mit hohem Wertpotenzial.



Peas on Earth® - Die nächste Generation des Fleischersatzes

Neben der erfolgreichen Entwicklung von Milchalternativen investiert Veganz gezielt in den Zukunftsmarkt pflanzlicher Fleischalternativen. Unter der Marke Peas on Earth® entstehen innovative Produkte auf Basis von 100 % Erbsenprotein - haltbar, trocken, ungekühlt lagerbar und damit ideal für den globalen Food-Service.

Der Markteintritt erfolgt über die Gastronomie - dort, wo große Mengen verarbeitet und hohe Ansprüche gestellt werden. Die Vorteile sprechen für sich:

Geringe Kosten in Einkauf und Logistik

Hoher Proteingehalt ohne chemische Zusätze

Vielseitig einsetzbar

Überraschend authentisch im Geschmack und Biss

Tests zeigen: Der pflanzliche Ursprung ist kaum erkennbar - ein entscheidender Faktor für die breite Akzeptanz.

Was nach Survival-Food klingt, ist in Wahrheit ein echter Gamechanger: Trockenes 100 % Erbsenprotein, lange haltbar, ohne Kühlung lagerbar, hochproteinhaltig und plastikfrei verpackt. Mit nichts weiter als Wasser entsteht daraus Hack, Steak oder Stücke - ideal für professionelle Küchen und Großverbraucher.

Ein Produkt für die Praxis - nicht die Theorie: Perfekt für Kantinen, Krankenhäuser, Schulen, Armeen und für Regionen der Welt, in denen Kühlung schlicht keine Option ist.

Der Markteintritt ist bereits erfolgt: REWE hat das Produkt gelistet, die Produktion läuft, die Nachfrage steigt. Großverbraucher wie HEBA Food setzen auf praktische Großpackungen - beispielsweise für preiswerte, panierte Schnitzel in der Gemeinschaftsverpflegung.

Nächster Schritt: Systemgastronomie auf Weltniveau

Aktuell entwickelt Veganz gemeinsam mit Partnern pflanzliche Produktlösungen für die ganz großen Namen der Branche wie die bekannten Fast-Food-Ketten.

Zwar benötigen Produkte dieser Art eine gewisse Markteinführungszeit, doch laut Unternehmensgründer Jan Bredack ist das Ziel klar: Einmal etabliert, entwickeln sich Peas on Earth®-Produkte zu echten Dauerbrennern im Markt.



Veganz ist kein gewöhnlicher Lebensmittelproduzent

Warum Veganz?

Weil Sie heute in den First Mover einer neuen Ernährungsära investierst:

-?Technologiegetrieben

-?Markenstark

-?skalierbar durch Lizenzen

-?Zugang zu Milliardenmärkten

Noch günstig. Noch früh. Noch spannend.

Für Investoren bietet Veganz spannende Perspektiven: nachhaltige Produkte, innovative Technologien und ein Geschäftsmodell, das auf Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit setzt. Die Zusammenarbeit mit etablierten Partnern wie Deviley und Jindilli Beverages zeigt die klare Fokussierung auf Wachstumsmärkte.

Das Unternehmen steht für eine neue Ära der Ernährung - an der Schnittstelle von Technologie, Markenführung, Produktionskompetenz und skalierbarem Lizenzgeschäft.

Wer heute investiert, setzt auf einen echten First Mover mit geschützter IP, wachsender Markensichtbarkeit und dem Potenzial, mehrere Milliardenmärkte gleichzeitig zu erschließen.

Ja, die Aktie bleibt spekulativ.

Aber sie ist auch: mutig. früh. clever.

Und vielleicht genau deshalb so interessant wie nie zuvor.

Investieren Sie jetzt in zukunftsweisende Technologie "Made in Germany" - und sichern Sie sich Ihre Chance auf überdurchschnittliche Kurschancen in einem Markt mit disruptivem Potenzial!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock Investor Redaktion

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens

