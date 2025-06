Der DAX hat am Freitag weitere Zugewinne verzeichnen können, er ist aber knapp unter der 24.000-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen. Am Ende betrug das Plus 0,3 Prozent auf 23.997,48 Punkte. Zum Start in die neue Woche dürfte er zunächst ein paar Punkte abgeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 23.955 Punkte.Zwar ist es zum Wochenstart auf Unternehmensterminseite recht ruhig - bei Heidelberger Druck findet der Kapitalmarkttag, bei UnitedHealth die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...