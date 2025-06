© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Trump dreht im Zollstreit erneut auf, während Thyssenkrupp gleichzeitig beim harten Job-Abbau bleibt. Die IG Metall kündigt Widerstand an. US-Präsident Donald Trump sorgt mit seiner Zollpolitik erneut für Nervosität. Am 4. Juni sollen die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent verdoppelt werden. "Es vergeht einfach kaum ein Tag ohne eine neue Zoll-Nachrichten aus dem Weißen Haus", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners. Und weiter: "Und so lange das so bleibt, wird die Nervosität an den Märkten hoch bleiben." Die EU reagierte empört. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte in Brüssel: "Wir bedauern die angekündigte Erhöhung der US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von …