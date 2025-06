DJ S&P Global: Eurozone-Industrie erholt sich im Mai

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im Mai gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg auf 49,4 (Vormonat: 49,0) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bereits bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 49,4 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

"Die Nachfrage stabilisierte sich im Mai weitgehend - eine deutliche Verbesserung gegenüber den zurückliegenden drei Jahren, in denen der Auftragseingang im Durchschnitt ein hohes Minus ausgewiesen hatte", erklärte S&P Global. "Auch die Exporte näherten sich der Stabilisierung weiter an, was der entsprechende Exportorderindex mit seinem 38-Monatshoch nur knapp unter der neutralen 50-er Marke signalisierte."

"Der Aufwärtstrend beim Eurozone-PMI setzt sich fort und deutet auf eine baldige Erholung hin, was durch den seit März zu beobachtenden Anstieg bei der Produktion bestätigt wird", erklärte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Ermutigend ist dabei, dass die Produktion in allen vier großen Euroländern gestiegen ist, wodurch die Breite der Erholung unterstrichen wird."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2025 04:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.