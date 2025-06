Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) erweitert sein ETF-Angebot um den BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense ETF. Der ETF ist ab sofort auf Xetra handelbar, so BNPP AM in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...