Nach erfolgter Zinszahlung meldet die Titansafe GmbH (Anleihe 11%, 2024/30 (DE000 A383EA 2) ihre erste Filiale in Berlin in der Uhlandstraße nahe dem Ku'damm. Es sei gelungen, diese Fläche für Titansafe zu gewinnen. Die Bauarbeiten würden in Kürze beginnen, mit einem Volumen von ca. 2.500 Schließfächern. Mit bereits reservierten 720 Schließfächern sehe man einer wirtschaftlich positiven Zukunft entgegen. ...

