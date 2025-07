EQS-News: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

Titansafe GmbH: Änderungen in der Geschäftsleitung und Gesellschafterstruktur WKN: A383EA



Die Titansafe GmbH teilt mit, dass es zu wesentlichen Veränderungen in der Geschäftsführung und Gesellschafterstruktur des Unternehmens gekommen ist. Herr Veit Krause hat die Geschäftsführung übernommen und führt die Geschäfte der Titansafe GmbH allein. Im Zuge dieser Neuausrichtung ist der bisherige Geschäftsführer, Herr Sebastian Perez Arcila, aus dem Unternehmen ausgeschieden. Darüber hinaus hat Herr Krause sämtliche Geschäftsanteile der Titansafe GmbH erworben und ist damit nun alleiniger Gesellschafter des Unternehmens. Herr Krause ist ein erfahrener Spezialist im Bereich Unternehmensfinanzierung. Für die Titansafe GmbH werden zusätzliche Mittel aus dem Investorenkreis des Herrn Krause in Höhe von 5 Millionen Euro bereitgestellt. Diese Mittel dienen dem Ausbau folgender Filialen in Berlin (Uhlandstraße), München (Leopoldstraße) und Grünwald (Südliche Münchner Straße). Insgesamt konnten bereits 1.614 Schließfachvorreservierungen für diese Filialen abgeschlossen werden. Das Unternehmen sieht in dieser strategischen Neuausrichtung wichtige Impulse für das künftige Wachstum und die nachhaltige Stabilisierung des operativen Geschäfts. Sichern Sie sich jetzt noch Ihre 11%-Rendite-Chance zzgl. des Filialbonus. Das öffentliche Angebot endet am 19. Juli 2025. Für Rückfragen steht Ihnen unser Presseteam gerne zur Verfügung:

E-Mail: presse@titansafe.de

Telefon: +49 89 99734167

Web: www.titansafe.de



