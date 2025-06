NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürfte mit moderaten Verlusten in den Juni-Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent tiefer auf 42.108 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 dürfte 0,7 Prozent im Minus mit 21.202 Punkten in den Handel gehen.

Im Fokus stehen abermals die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump sowie die gegenseitigen Anschuldigungen der USA und China zu diesem Thema. Trump warf China vor, gegen das im Mai geschlossene Handelsabkommen zu verstoßen. China beschuldigte die USA wiederum, die Vereinbarung zu verletzen und drohte damit, Maßnahmen zur Verteidigung seiner Interessen zu ergreifen. Peking und Washington hatten sich Mitte Mai darauf geeinigt, die gegenseitig erhobenen dreistelligen Zollsätze für 90 Tage auszusetzen.

Unter den Einzelwerten dürften Biontech von Interesse sein. Der Impfstoffproduzent wird die weitere Entwicklung eines seiner vielversprechendsten Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Krebs gemeinsam mit dem US-Konzern Bristol-Myers Squibb (BMS) vorantreiben. Eine Vereinbarung beider Unternehmen sieht die gemeinsame globale Entwicklung und Kommerzialisierung des Wirkstoffkandidaten BNT327 vor. Damit verbunden sind Zahlungen in Milliardenhöhe der Amerikaner an die Mainzer. Die Biontech-Aktien schnellten vorbörslich um 11 Prozent nach oben, die BMS-Papiere gewannen 1,0 Prozent.

Für die Titel von Blueprint Medicines ging es vorbörslich um 27 Prozent auf 128,50 US-Dollar hoch. Der französische Pharmakonzern Sanofi will das US-Pharmaunternehmen für 9,1 Milliarden US-Dollar übernehmen. Sanofi bietet für Blueprint 129 Dollar je Aktie in bar. Blueprint-Aktionäre können zudem zusätzlich weitere Zahlungen erhalten, wenn ein bestimmter Medikamenten-Kandidat gewisse Entwicklungsstufen erreicht. Dann würde die Bewertung des US-Unternehmens auf bis zu 9,5 Milliarden US-Dollar steigen.

US-Stahlwerte profitierten, den Trumps Ankündigung, die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ab dem 4. Juni auf 50 Prozent zu verdoppeln, um die heimische Industrie zu schützen. So gewannen die Aktien von Cleveland-Cliffs vorbörslich 24 Prozent und jene von Century Aluminum 18 Prozent./edh/mis

US1101221083, US1564311082, FR0000120578, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US09627Y1091, US1858991011, US09075V1026