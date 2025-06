Toronto, ON - 2. Juni 2025 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (NYSE American: ISOU und TSX: ISO) - https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-new-drill-targets-at-hurricane-and-further-preparation-for-restart-of-tony-m/ - freut sich bekannt zu geben, dass man mit Virtu Canada Corp. (dem "kanadischen Vertreter") und Virtu Americas LLC (zusammen mit dem kanadischen Vertreter, die "Vertreter") eine Vereinbarung über die Verteilung von Aktien (die "Verteilungsvereinbarung") abgeschlossen hat. Gemäß der Vertriebsvereinbarung kann das Unternehmen von Zeit zu Zeit über die Vertreter Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") im Wert von bis zu 75.000.000 C$ (oder den Gegenwert in anderen Währungen) ausgeben (das "ATM-Programm").

Philip Williams, CEO und Director von IsoEnergy, kommentierte: "Da unsere Notierung an der NYSE American am 5. Mai 2025 abgeschlossen ist, kommt der Start unseres ATM-Programms zum richtigen Zeitpunkt und entspricht den Praktiken in unserer Vergleichsgruppe, von denen viele ähnliche Programme eingeführt haben. Mit einem starken Barguthaben in Höhe von 46,1 Millionen C$ und handelbaren Wertpapieren in Höhe von 35,1 Millionen C$ zum 31. März 2025 sind wir der Ansicht, dass sich das Unternehmen in einer soliden finanziellen Lage befindet, um seine Arbeitsprogramme für 2025 durchzuführen. Wir beabsichtigen, das ATM-Programm umsichtig zu nutzen und es dann in Anspruch zu nehmen, wenn die Marktbedingungen und die Liquidität günstig sind. Letztendlich stellt es ein zusätzliches Finanzierungsinstrument dar, das unsere finanzielle Flexibilität für die Zukunft erhöht."

Alle Stammaktien, die über das ATM-Programm verkauft werden, werden (i) über gewöhnliche Maklertransaktionen an der NYSE American LLC (die "NYSE American") oder einem anderen US-amerikanischen "Marktplatz" verkauft. "(ii) durch gewöhnliche Maklertransaktionen an der Toronto Stock Exchange (die "TSX"), die "at-the-market distributions" gemäß der Definition in National Instrument 44-102 - Shelf Distributions darstellen, (iii) an einem anderen kanadischen "Marktplatz", wie in NI 21-101 definiert, an dem die Stammaktien notiert sind oder anderweitig gehandelt werden, oder (iv) anderweitig zu den zum Zeitpunkt des Verkaufs vorherrschenden Marktpreisen, zu Preisen, die sich auf die vorherrschenden Marktpreise beziehen, oder zu ausgehandelten Preisen.

Das Volumen und der Zeitpunkt der Verkäufe im Rahmen des ATM-Programms werden gegebenenfalls nach dem alleinigen Ermessen des Unternehmens und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung festgelegt. Die TSX hat die Notierung der Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden können, unter Vorbehalt genehmigt, und das Unternehmen hat bei der NYSE American die Genehmigung für die Notierung dieser Stammaktien beantragt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms zu verkaufen. Das ATM-Programm gilt bis zum früheren Zeitpunkt der Ausgabe und des Verkaufs aller Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden können, oder bis zu dem Tag, an dem das ATM-Programm gemäß den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung beendet wird.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem ATM-Programm, sofern vorhanden, für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu die Finanzierung von Unternehmens- und Projektgemeinkosten, die Finanzierung von Investitionsausgaben, die Rückzahlung von Schulden, technische Studien und Explorationen in den Vereinigten Staaten und Australien sowie die Aufstockung des Betriebskapitals gehören können.

Das ATM-Programm wird gemäß einem Prospektnachtrag vom 30. Mai 2025 (der "kanadische Prospektnachtrag") zum Kurzform-Basisprospekt des Unternehmens vom 5. September 2024 in der am 8. Mai 2025 geänderten Fassung (der "Basisregalprospekt"), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, und gemäß einem Prospektnachtrag vom 30. Mai 2025 (der "U.US-Prospektnachtrag") zum US-Basisprospekt des Unternehmens, der in seiner Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die "Registrierungserklärung") enthalten ist und am 13. Mai 2025 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde.

Das Unternehmen hat das Registration Statement (einschließlich des U.S. Base Shelf Prospectus) und die U.S. Prospectus Supplement, auf die sich diese Mitteilung bezieht, bei der SEC eingereicht. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung, die US-Prospektergänzung und andere Dokumente, die der Emittent bei der SEC eingereicht hat, sowie die entsprechenden in Kanada eingereichten Dokumente lesen, um vollständige Informationen über das Unternehmen und dieses Angebot zu erhalten. Die kanadische Prospektergänzung und der Basis-Shelf-Prospekt können kostenlos von SEDAR+ unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden, und die US-Prospektergänzung und die Registrierungserklärung sind kostenlos über EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov zugänglich. Alternativ sendet Ihnen das Unternehmen Kopien dieser Dokumente auf Anfrage an die unten angegebene Kontaktperson des Unternehmens zu, und die Vertreter senden Kopien dieser Dokumente auf Anfrage an Investoren, indem sie sich an Virtu Canada Corp., 1720 - 222 Bay Street, Toronto, ON M5K 1B7, per E-Mail an ATMCanada@virtu.com oder per Telefon an (646) 682-6322 oder an Virtu Americas LLC, 41stFloor - 1633 Broadway, New York, NY 10019 United States, per E-Mail an ATM@Virtu.com oder per Telefon an (646) 682-6322 wenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden die Wertpapiere in einer Provinz, einem Territorium, einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Territoriums, eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU und TSX: ISO) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich mit den weltweit am höchsten angezeigten Uranmineralressourcen rühmt.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, die in der Vergangenheit in Betrieb waren und für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

mailto:info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich auf den voraussichtlichen Verkauf und die Ausschüttung von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms, den Umfang und den Zeitpunkt des Verkaufs und der Ausschüttung von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms, die erwartete Verwendung der Nettoerlöse aus dem ATM-Programm, die Grundstücke des Unternehmens, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme 2025 durchzuführen, und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder voraussieht, beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß Geschäfts-, Markt- und Wirtschaftsrisiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass die Ergebnisse der geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, dass die erwartete Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy den Erwartungen entspricht und dass die potenziellen Vorteile aus diesen Projekten und etwaige Vorteile aus diesen Projekten, der Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte; Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen; keine bekannten Mineralreserven; Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen; Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme auf Grundlage der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmen; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör; Unfälle, Witterungseinflüsse und andere Naturphänomene; andere Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; und allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die sich wesentlich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen auswirken könnten, sind in den Risikofaktoren in IsoEnergys jüngstem jährlichen Management's Discussion and Analysis und Annual Information Form sowie in IsoEnergys anderen Einreichungen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79816Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79816&tr=1



