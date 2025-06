DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Mai Belebung

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Mai gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,0 von 50,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,3 erwartet wie in erster Veröffentlichung ermittelt. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Der Anstieg des PMI im Mai maskiert besorgniserregende Entwicklungen im produzierenden Sektor der USA", sagte Chefökonom Chris Williamson. Das Wachstum der Neuaufträge habe zwar zugenommen und Lieferanten seien besser ausgelastet gewesen. Der Anstieg der Nachfrage dürfte aber temporär sein. Hersteller und ihre Kunden sorgten sich wegen Lieferschwierigkeiten und steigender Preise.

