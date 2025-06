Teslas Verkaufszahlen sind in mehreren europäischen Märkten im Mai erneut deutlich zurückgegangen - zum fünften Mal in Folge, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Besonders stark waren die Einbrüche in Schweden und Portugal, obwohl der Absatz von Elektroautos in beiden Ländern insgesamt deutlich zulegte. Auch in Dänemark, den Niederlanden, Spanien und Frankreich verzeichnete der US-Elektropionier teils drastische Rückgänge. Nur in Norwegen hat Tesla wieder mehr Autos verkauft.Kritik entzündet ...

