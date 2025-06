Der DAX hat den gestrigen Handelstag mit leichten Verlusten beendet. Der deutsche Leitindex schloss 0,28 Prozent tiefer bei 23.930 Punkten. Zwar konnte er sich am Nachmittag vom Tagestief bei 23.740 Punkten erholen, ein Sprung ins Plus gelang jedoch nicht mehr. Bereits am Freitag hatte der Index knapp ...