DJ Tabakkonzern BAT erhöht angesichts unerwartet guten Wachstums Prognose

Von Anthony O. Goriainoff

DOW JONES--British American Tobacco (BAT) rechnet im ersten Halbjahr mit etwas mehr Umsatz als bisher und hebt vor diesem Hintergrund seine Prognose für das Gesamtjahr an. Der in London börsennotierte Tabakkonzern erklärte am Dienstag, er erwarte nun sowohl für das erste Halbjahr als auch das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent zu konstanten Wechselkursen anstatt wie bisher ein Plus von 1 Prozent. BAT verzeichnete 2024 Einnahmen von 25,87 Milliarden Pfund.

In den USA rechnet der Konzern mit einer Rückkehr zu Umsatz- und Gewinnwachstum. Stärker entwickle sich zum einen das Geschäft mit verbrennbaren Tabakprodukten, hervorragend laufe zum anderen das Geschäft mit tabakfreien Nikotinbeuteln der neuen Formulierung Velo Plus.

Die Produkte der sogenannten neuen Kategorien, zu denen Dampfprodukte, Tabakerhitzer und orale Nikotinbeutel gehören, dürften im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erreichen. Für 2025 insgesamt rechnet BAT damit, dass sich das Wachstum dort auf einen mittleren einstelligen Wert beschleunigt.

Illegale Dampfprodukte in den USA und Kanada hätten die starke Leistung von Velo teilweise aufgezehrt. Der Tabakkonzern, der für Zigarettenmarken wie Kent, Dunhill und Lucky Strike bekannt ist, teilte ferner mit, der Umsatz der neuen Kategorien sei mit Hilfe von Innovationen in den Schlüsselmärkten vorangetrieben worden.

June 03, 2025 03:35 ET (07:35 GMT)

