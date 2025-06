Köln (ots) -Im Rahmen eines Innovationsprojekts haben RTL Deutschland und die Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, untersucht, welche weiteren Potenziale generative Künstliche Intelligenz für das führende deutsche Entertainment-Unternehmen eröffnen kann.Ein internationales Team von MBA-Studierenden der Cambridge Judge arbeitete gemeinsam mit RTL-Experten und -Expertinnen daran, neue KI-Anwendungsfelder entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu identifizieren und weiterzuentwickeln - von der Content-Planung über die Produktion und Distribution bis hin zum Marketing.Neben den bestehenden Leuchtturmprojekten von RTL wie dem Aufbau eines KI-assistierten Newsdesks bei RTL NEWS oder einem eigens entwickelten KI-Tool für den Jugendschutz, analysierte das Team internationale Best Practices und leitete daraus konkrete Chancen ab, wie z.B. die Gewinnung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU/SME: small and media sized Enterprises) als Werbetreibende.Max Orgonyi, Chief Strategy Officer bei RTL Deutschland: "Wir implementieren KI mit technischer Exzellenz, hohem Tempo, strategischem Weitblick. Gemeinsam mit starken Partnern bringen wir KI in die Anwendung. Die Zusammenarbeit mit dem Team aus Cambridge, wo auch viele der innovativsten KI-Unternehmen zu Hause sind, war analytisch, pragmatisch und inspirierend. Sie zeigte auf, wo weitere Chancen im Einsatz von KI für uns liegen. Zum Beispiel eröffnet die KI neue Möglichkeiten, SME Unternehmen als Werbende für das Medium TV und Streaming zu gewinnen. Das gehen wir nun verstärkt an."Kevin-Jeremy Haas, MBA-Student und Projektteilnehmer: "Wir haben RTL als 'Fast Adaptor' erlebt - ein Unternehmen mit klarer Strategie zur schnellen Integration von modernster Technologie. Gemeinsam haben wir weitere Wege skizziert, wie RTL die Chancen von KI souverän nutzen kann."Das Projekt war Teil des Global Consulting Project, an dem Cambridge MBA-Studierende im Rahmen ihres Studiums teilnehmen und verbindet akademische Exzellenz mit praxisnahen Impulsen für Unternehmen. RTL Deutschland treibt das Thema KI seit Jahren konsequent voran - unter anderem mit kreativen Anwendungen in Formaten wie "Pumuckl", "Unter Uns" und anderen RTL-Shows.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Thomas Bodemer | Senior Manager Unternehmenskommunikation | T: +49 221 456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6047692