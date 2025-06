DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Erfolgreiche Emission der Wandelanleihe 2025/2030

Jena, 03. Juni 2025

• Überzeichnung nach Privatplatzierung • Vollplatzierung sichert Emissionserlös von EUR 4,0 Mio. • Heutige Handelsaufnahme im Freiverkehr der Börse Hamburg

Jena, 03. Juni 2025 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat die Platzierung ihrer 4,5 %-Wandelschuldverschreibung 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFTW7, "Wandelanleihe 2025/2030") erfolgreich abgeschlossen. Die Wandelanleihe 2025/2030 wurde den Aktionären der DEWB im Wege des mittelbaren Bezugsrechts sowie parallel im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten. Die Emission war überzeichnet, entsprechend wurde das Zielvolumen von EUR 4,0 Mio. wie erwartet erreicht.

Die Wandelanleihe 2025/2030 hat eine fünfjährige Laufzeit vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2030 und ist eingeteilt in 4.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00. Der Kupon beträgt 4,5 % p. a. und wird halbjährlich gezahlt. Die Wandelanleihe 2025/2030 kann innerhalb der Laufzeit in jährlichen dafür vorgesehenen Wandlungsfenstern zu einem Bezugspreis von anfänglich EUR 1,50 in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden.

Die Wandelanleihe 2025/2030 ist künftig im Freiverkehr der Börse Hamburg notiert. Die Einbeziehung in den Handel erfolgt am heutigen 3. Juni 2025.

Der Emissionserlös soll zur Rückführung der Bankfinanzierung sowie für das operative Geschäft der DEWB verwendet werden. Mit der Teilablösung einer Bankkreditlinie, die ursprünglich zur Akquisitionsfinanzierung der Kernbeteiligung LAIQON im Jahre 2018 etabliert wurde und entsprechend besichert ist, wurde die Gesamtfinanzierung der DEWB deutlich unabhängiger von der kurzfristigen Börsenkursentwicklung aufgestellt.

"Das große Interesse an unserer Wandelanleihe und die Überzeichnung der Emission zeigen klar: Unsere Investoren glauben an uns und unser Beteiligungsportfolio, insbesondere die Kernbeteiligung LAIQON. Besonders in einem anspruchsvollen Marktumfeld für Minibonds ist das ein starkes Signal und ein echter Vertrauensbeweis", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den vergangenen 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 51 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

Kontakt:

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB)

Marco Scheidler

Vorstand

T: +49 (0)3641 31000-30

E-Mail: ir@dewb.de

www.dewb.de

