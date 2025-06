EQS-Media / 03.06.2025 / 14:30 CET/CEST

Das führende Unternehmen im Bereich batteriegestütztes, ultraschnelles Laden schließt sich der University of Alabama, Alabama Power, Mercedes-Benz und anderen Partnern aus Industrie, Regierung und Wissenschaft an, um die Mobilität der nächsten Generation voranzutreiben. NÜRTINGEN, Deutschland - 3. Juni 2025 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, gab heute seinen Beitritt zu dem Alabama Mobility and Power (AMP) Consortium bekannt. Gegründet wurde die Organisation durch eine Partnerschaft der University of Alabama, Alabama Power und Mercedes-Benz U.S. International , um ein führendes Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Elektrofahrzeuge und Mobilitätsinnovationen zu schaffen. Als Mitglied des Konsortiums schließt sich ADS-TEC Energy mit Partnern aus Industrie, Regierung und Wissenschaft zusammen, um Mobilitätslösungen der nächsten Generation voranzutreiben. Der Hauptsitz der Organisation, das AMP Center, ist ein Zentrum für Innovation, Forschung und wirtschaftliche Entwicklung mit Schwerpunkt auf Elektrofahrzeugtechnologie, Ladeinfrastruktur, Batterieherstellung und Energiesystemen. Das AMP Center unterstützt die Forschung und die Entwicklung von Arbeitskräften, um Alabamas Position in der sich entwickelnden Transport- und Energielandschaft zu stärken. "Wir freuen uns, ADS-TEC Energy als Partner des AMP-Konsortiums willkommen zu heißen. Die Expertise im Bereich des ultraschnellen Ladens und der Energiespeichertechnologien bringt eine entscheidende Dimension in der Weiterentwicklung der Elektromobilitätsinfrastruktur von morgen ein", sagte Brad Whisenant, Entwicklungsleiter des Konsortiums am AMP Center. "Diese Partnerschaft stärkt unser gemeinsames Engagement für Innovation, Zusammenarbeit und die Positionierung Alabamas als führender Standort für Batterie- und Ladetechnologien." Der US-Hauptsitz von ADS-TEC Energy für seine batteriegestützten, ultraschnellen Ladesysteme für Elektrofahrzeuge befindet sich in Auburn, Alabama. Das Unternehmen plant, seine Präsenz dort im Jahr 2025 auszubauen, um der steigenden Nachfrage in den USA gerecht zu werden und sowohl neue als auch bestehende Installationen zu unterstützen. Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit mit dem AMP Center wird ADS-TEC Energy die Einrichtung für Produkttests und Validierungen nutzen und gleichzeitig mit anderen Konsortiumsmitgliedern zusammenarbeiten, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen sowie fortschrittliche Ladetechnologien in Alabama und in den gesamten Vereinigten Staaten voranzutreiben. "Es ist uns eine Ehre, Teil des Konsortiums zu sein und mit gleichgesinnten Organisationen an der Entwicklung von Technologien für eine nachhaltigere Zukunft zusammenzuarbeiten", sagte Jason Powers, Vice President Nordamerika bei ADS-TEC Energy. "Alabama spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung moderner Mobilitäts- und Energietechnologien, dem Aufbau von Ladeinfrastruktur und dem Management der Stromversorgung, um das großflächige Wachstum der Elektromobilität zu unterstützen. Das AMP Center ist dabei das zentrale Innovationszentrum. Wir freuen uns darauf, unser Know-how in den Bereichen Energiespeicher und fortschrittliche Ladetechnologien einzubringen und mit den anderen Mitgliedern zusammenzuarbeiten." Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Kontakt Für ADS-TEC Energy Europa: Dennis Müller SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com Für ADS-TEC Energy United States: Barbara Hagin Breakaway Communications bhagin@breakawaycom.com +1 408-832-7626

