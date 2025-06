EQS-Ad-hoc: FutureSmart Holdings AG / Schlagwort(e): Börsengang/Prognose

FutureSmart Holdings AG: Handelsaufnahme erfolgt / Strategische 3-Jahres-Planung veröffentlicht



03.06.2025 / 14:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Velbert, 3. Juni 2025 - Die Aktien der FutureSmart Holdings AG (ISIN: DE000A3DU5V8 / WKN: A3DU5V; vormals Cloud2Go AG) sind seit dem 27. Mai 2025 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert. Der erste Börsenkurs wurde mit 5,00 EUR festgestellt - auf Basis eines zuvor ermittelten Unternehmenswerts, welcher durch externe Bewertungsgutachten etablierter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie durch vorbörsliche Platzierungen gestützt wurde. Die Skontrofunktion übernimmt die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank.

Seit der Handelsaufnahme kam es zu deutlichen Kursschwankungen. Nach einem Anstieg auf 5,25 EUR fiel der Kurs in den Folgetagen bei geringem Ordervolumen auf zuletzt 1,80 EUR. Vorstand Andreas Franz kommentiert:

"Die Volatilität spiegelt weniger fundamentale Entwicklungen wider, sondern ist aus unserer Sicht vorrangig auf eine kurze Vorbereitungszeit, eingeschränkte Sichtbarkeit in Handels- und Informationssystemen sowie vereinzelt erfolgte Verkäufe kleinerer Positionen durch Altaktionäre zurückzuführen. Die Aktie ist bei vielen Marktteilnehmern derzeit noch unter dem alten Namen 'Cloud2Go AG' gelistet. Eine Korrektur ist bereits über den WM Datenservice in Bearbeitung."



Historie der Aktienplatzierungen

Seit Ende 2020 wurden insgesamt 73 Platzierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 731.505 EUR durchgeführt. Die Platzierungspreise bewegten sich - je nach Entwicklungsstand des Unternehmens - zwischen 1,00 EUR (Nominalwert) und 10,00 EUR pro Aktie. Der zum Börsenstart festgestellte Kurs von 5,00 EUR liegt somit im Rahmen historischer Bewertungsspannen.

Ein klares Commitment zum Unternehmen zeigt sich auch in der Aktionärsstruktur: Vorstand, Aufsichtsrat sowie Mitarbeiter halten gemeinsam mehr als 50% der Aktien - mit der festen Absicht, diesen Anteil langfristig beizubehalten.



Ziele des Börsengangs

Mit dem Börsengang verfolgt die Gesellschaft mehrere strategische Ziele: Nutzung des genehmigten Kapitals (500.000 EUR) zur Wachstumsfinanzierung

Einsatz eigener Aktien als Akquisitionswährung

Einführung aktienbasierter Vergütungsmodelle zur Mitarbeiterbindung

Erhöhung der Transparenz gegenüber Geschäftspartnern und Kunden

Steigerung der Markenbekanntheit Standortnähe und Kapitalmarkterfahrung waren ausschlaggebend für die Wahl der Börse Düsseldorf. Neben regionaler Verbundenheit zum Sitz in Velbert bestehen enge Kundenkontakte im Großraum Düsseldorf und umfassende kapitalmarktbezogene Erfahrung im Aufsichtsrat.



Strategischer 3-Jahres-Plan: Wachstumsziele bis 2028

Mit heutigem Tag veröffentlicht die Gesellschaft ihre operative 3-Jahres-Planung - mit Fokus auf vier Kernbereiche, einem Zielumsatz von über 25 Mio. EUR und einem Ergebnis vor Steuern im unteren siebenstelligen Bereich bis 2028: Smartes Wohnen im Alter (Assistance for Life)

Ziel: 2,5 Mio. EUR Umsatz durch smarte, seniorengerechte Wohnlösungen in Deutschland (über die AJH Elektro GmbH). Nachhaltige Gebäudetechnik (RAINORA)

Ziel: 2,5 Mio. EUR Umsatz mit vernetzten Bewässerungssystemen in Südeuropa (über die AJH Elektro Balear S.L.). Digitale Hauptversammlungen & HV-Services

Ziel: 5 Mio. EUR Umsatz durch eigene Plattform mit NFC-Smartcards und Echtzeit-Auswertung im deutschsprachigen Raum (über die Cloud2Go GmbH). Cloud-Services & digitale Zutrittskontrolle

Ziel: 1 Mio. EUR Umsatz mit NFC-basierten Zutrittslösungen, z.B. im Einsatz bei Radisson Deutschland, (über die Cloud2Go GmbH). Zur weiteren Expansion prüft die Gesellschaft derzeit die Übernahme eines Mitbewerbers im Bereich smartes Wohnen aus Nordrhein-Westfalen.



Über die FutureSmart Holdings AG

Die FutureSmart Holdings AG mit Sitz in Velbert ist eine technologieorientierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Digitalisierung in den Bereichen: Privates Umfeld / Smart Home (Wohnen im Alter, Gebäudetechnik, Bauherrenberatung)

(Wohnen im Alter, Gebäudetechnik, Bauherrenberatung) Geschäftsprozesse (digitale Hauptversammlungen, Cloud- und NFC-Technologie) Die Gruppe hält ausschließlich Mehrheitsbeteiligungen an operativ tätigen Gesellschaften mit Fokus auf nachhaltige, zukunftsorientierte Technologien. Mit ihrer Plattform für digitale Hauptversammlungen, die Echtzeit-Abstimmungen und papierlose Organisation ermöglicht, positioniert sich FutureSmart als Technologieführer in einem dynamisch wachsenden Markt.

Langfristiges Ziel ist der Aufstieg zu einem führenden Anbieter digitaler HV-Lösungen im deutschsprachigen Raum - mit internationalem Benchmark an börsennotierte Unternehmen wie Computershare Ltd.







Ende der Insiderinformation



03.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com