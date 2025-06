DJ PTA-Adhoc: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen im zweiten schriftlichen Verfahren erhalten

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen im zweiten schriftlichen Verfahren erhalten

Berlin (pta000/03.06.2025/16:30 UTC+2)

Offenlegung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Stichwort: Nordic Bond, Zweites Schriftliches Verfahren

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA - Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen im zweiten schriftlichen Verfahren erhalten

Berlin, 3. Juni 2025. Die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA (die "Gesellschaft") wurde heute vom Nordic Trustee & Agency AB (publ) (der "Nordic Trustee") über den erfolgreichen Abschluss des zweiten schriftlichen Verfahrens informiert, das die Gesellschaft am 6. Mai 2025 in Bezug auf ihre EUR 40.000.000 nichtnachrangige, unbesicherte Anleihe 2018/2025 mit der ISIN SE0011337054 (die "Anleihe") eingeleitet hatte und das bestimmte Änderungen der Anleihebedingungen betraf (der " Vorschlag").

Die erforderliche Zwei Drittel-Mehrheit der Anleihegläubiger hat für die Annahme des Vorschlags gestimmt.

Die Änderungen werden - so bald wie möglich - durch den Abschluss einer Änderungs- und Anpassungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Nordic Trustee, der als Bevollmächtigter (Agent) der Anleihe fungiert, in Kraft treten.

