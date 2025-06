NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5920 auf 5580 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane attestierte dem Bergbaukonzern rasche Fortschritte bei der Eisenerzmine Simandou. Er gehe nun nicht mehr von seiner vorherigen Annahme einer Förderungsverspätung aus, betonte er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men



ISIN: GB0007188757

