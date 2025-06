© Foto: Sven Hoppe/dpa

China hat begonnen seinen größten Trumpf im Handelsstreit mit den USA zu spielen - Seltene Erden. Mit Exportbeschränkungen verzögert Peking die Ausfuhr der Metalle. Und zwar so, dass BMW, VW & Co. in Bedrängnis kommen.Eigentlich möchte die Volksrepublik mit den Exportbeschränkungen für Seltene Erden den USA einen Schuß vor den Bug setzen. Aber auch die deutschen Autobauer leiden unter der neuen Situation bei der Ausfuhr der seltenen Metalle. So sehr, dass es nach Aussage des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) zu einem Produktionsstopp bei BMW, VW und Mercedes kommen könnte. Die deutsche Automobilindustrie sieht sich zunehmend mit bürokratischen Hürden im Exportgeschäft konfrontiert. …