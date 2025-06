RWE AG: Sorgt das Aktienrückkaufprogramm für Rückenwind?

Breakout-Setup bei der RWE-Aktie!

Bundesregierung mit unklaren Signalen bei der Energiewende!

RWE (RWE) - ISIN DE0007037129

Rückblick:

Beim Überschreiten der Widerstandslinie bei 33.50 EUR würden wir ein klares Kaufsignal im Chartbild der RWE-Aktie erkennen. Das Halbjahresplus liegt bei etwas über 8 Prozent.

RWE-Aktie: Chart vom 03.06.2025, Kürzel: RWE Kurs: 33.30 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Einen zusätzlichen Kaufimpuls könnte das neulich gestarte Aktienrückkaufprogramm liefern. Unser Kursziel für den Long Trade mit der RWE-Aktie liegt beim Pivot-Hoch vom 3. April.

Mögliches bärisches Szenario

Das Hin und Her bei der Energiewende könnte Anleger irritieren. RWE hat sich den Ausstieg aus Kernenergie und Kohle gut bezahlen lassen und investiert kräftig in Erneuerbare Energieträger wie Photovoltaik und grünen Wasserstoff. Nun aber startet die frischgebackene Wirtschaftsministerin mit Ideen für den Neubau von Gaskraftwerken ins Amt. Mit einem Stop Loss in Höhe der 20-Tagelinie können wir uns vor Überraschungen im Energiegeschäft wappnen.

Meinung:

Kritiker monierten auf der letzten Hauptversammlung am 30. April, dass ihnen die Energiewende bei RWE nicht weit genug geht. Der Energiekonzern aus Essen nimmt aber wahr, dass es aus der Politik unterschiedliche Signale gibt, wohin die Reise gehen soll. Das gilt umso mehr auf internationalem Parkett, wo Staaten und Unternehmen im Kostenwettbewerb stehen. Die Gewinnentwicklung ist im Vergleich über mehrere Jahre etwas schwankend, aber der Volatitlität der Energiemärkte und der Notwendigkeit immenser Investionen geschuldet. Charttechnisch überwiegt die bullische Einschätzung.

Marktkapitalisierung: 24.75 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 86.16 EUR

Meine Meinung zu RWE ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/rwe-aktie-weichenstellung-mit-milliarden-signal-796125, https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/rwe-hauptversammlung-kritik-proteste-100.html

Veröffentlichungsdatum: 04.06.2025

Autor: Thomas Canali

