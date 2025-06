HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts anhaltender Spekulationen über einen Zusammenschluss mit Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. In einem Pressebericht sei zuletzt eine Ausgliederung der Kohlesparte von Glencore als möglicher Schritt hin zu einer Fusion thematisiert worden, schrieb Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er selbst bleibt nicht überzeugt von solchen Konzepten. Glencore würde seiner Einschätzung nach mehr davon profitieren als Rio Tinto./tih/edh



