© Foto: Oliver Berg - dpa

Gleich dreifacher Rückenwind für Bayer: Die FDA hat Nubeqa abgesegnet und gleich zwei neue Hoffnungsträger bringen Schwung in die Pharmasparte. Die Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Bayer erhält gleich mehrfach Rückenwind aus der Pharmasparte. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Prostatakrebsmedikament Nubeqa eine dritte Indikation genehmigt. Damit ist Nubeqa nun der erste und einzige Androgenrezeptor-Inhibitor in den USA, der bei hormonsensitivem Prostatakrebs in Kombination mit Androgendeprivationstherapie - mit oder ohne Chemotherapie - eingesetzt werden darf. Außerdem ist das Medikament, das Bayer gemeinsam mit dem finnischen Partner Orion entwickelt hat, …