Der DAX ist am Donnerstag nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank EZB zunächst bis auf 24.479 Zähler gestiegen. Dann ging ihm jedoch die Luft aus. Am Ende ging er mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 24.323,58 Punkten aus dem Handel. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte der deutsche Leitindex noch etwas weiter zurückkommen. Der Broker IG taxiert ihn am Morgen 0,3 Prozent tiefer bei 24.259 Punkten.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss relativ ruhig. Spannend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...