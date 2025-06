Das Sportunternehmen PUMA macht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024 mit Hilfe von Videos und Social-Media-Inhalten, die von den Gen-Z Umweltaktivist*innen "Voices of a RE:GENERATION" erstellt wurden, einem jungen Publikum zugänglich.

Die Voices, die seit 2023 für PUMA tätig sind, um das Unternehmen bei seiner Nachhaltigkeitsstrategie zu beraten, werden den komplexen Inhalt des Berichts zusammenfassen und sich auf die Themen konzentrieren, die für ein junges Publikum am wichtigsten sind, darunter Klimawandel und Kreislaufwirtschaft. Dadurch werden sie PUMAs Nachhaltigkeitsstrategie zugänglich machen und gleichzeitig die Sorgen und Erwartungen der Gen-Z widerspiegeln.

"Wir wissen, dass es nicht ausreicht, Nachhaltigkeitsdaten zu veröffentlichen. Unsere Konsument*innen erwarten Transparenz, Taten und Verantwortlichkeit und sie wollen, dass das auf eine Art und Weise kommuniziert wird, die ankommt", sagte Kerstin Neuber, Senior Director Corporate Communications bei PUMA. "Die Voices helfen uns dabei, die Herausforderungen und Erfolge auf eine zugängliche und ehrliche Weise zu vermitteln. Der Fokus liegt dabei auf den Themen, über die junge Menschen mehr wissen wollen."

In seinem Nachhaltigkeitsbericht 2024 beschreibt PUMA die konkreten Maßnahmen, die das Unternehmen ergreift, um seine Treibhausgase sowohl im eigenen Betrieb als auch in der Lieferkette zu verringern. Dazu gehören wissenschaftlich fundierte Ziele, der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien und die enge Zusammenarbeit mit Lieferanten, um messbare Fortschritte zu erreichen. Das Unternehmen hat sich auch beim Thema Kreislaufwirtschaft weitere Ziele gesteckt. Im Jahr 2024 wurde die Abfallmenge pro Paar Schuhe um 87,8 reduziert und 99 der Textilabfälle landeten nicht mehr auf Deponien, sondern wurden zum Großteil wiederverwendet oder recycelt.

Um die Materialauswahl zu verbessern, hat sich PUMA verpflichtet, bis 2030 abholzungsfreies Rindsleder zu beschaffen, und arbeitet mit Textile Exchange und Rinderzüchtern in Brasilien zusammen, um das Tierwohl zu verbessern und wichtige Wälder zu schützen, die große Mengen an Kohlenstoff speichern. Außerdem werden Initiativen wie RE:FIBRE, PUMAs Textil-zu-Textil-Recyclingprogramm, erweitert, um weniger neues Polyester zu verwenden und den ökologischen Fußabdruck der Produkte und Verpackungen zu reduzieren.

PUMA hat sein Ziel, 9 von 10 Produkten aus recycelten oder zertifizierten Materialien herzustellen, erreicht und weitere Fortschritte bei seinen Nachhaltigkeitszielen gemacht, etwa bei der Senkung seiner Treibhausgasemissionen. Der vollständige Bericht, der mehr als 200 Seiten umfasst, wurde Ende April veröffentlicht.

Nach der "Conference of the People" 2022 in London hat PUMA es sich zum Ziel gemacht, seine Nachhaltigkeitsstrategie proaktiver an jüngere Zielgruppen zu kommunizieren. Eine von PUMA in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte (55%) der 18- bis 27-jährigen Konsument*innen weltweit der Meinung ist, dass Unternehmen nicht transparent genug über ihre Umweltauswirkungen berichten. Die Verringerung der Treibhausgasemissionen hat für die Gen-Z einen hohen Stellenwert, wenn es um eine verantwortungsvolle Produktion geht. Ein Viertel der Befragten (25 %) bezeichnet das als ein wichtiges Anliegen.

Weitere Informationen über die Initiative Voices of a RE:GENERATION finden Sie auf PUMAs FOREVER. BETTER.-Website sowie auf den Instagram-Kanälen der Voices. Sie können sich Aishwarya Sharmas Inhalte hier, Andrew Burgess' Inhalte hier und Luke Jaque-Rodneys Inhalte hier ansehen.

