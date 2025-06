In den USA geben in dieser Woche die Techwerte den Takt vor. Gestern trieb KI-Fantasie verschiedene Werte an, darunter auch Nvidia. Der KI-Rise ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Für Aufsehen sorgen aber auch die Zahlen von Crowdstrike. Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und ...