Prag 4. Juni 2025

PPF kündigt den Beginn der Annahmefrist für das Barangebot von EUR 7,00 je Aktie an die Aktionäre von ProSiebenSat.1 an PPF veröffentlicht die Angebotsunterlage für das öffentliche Erwerbsangebot an die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media SE nach Genehmigung durch die BaFin

Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 13. August 2025

ProSiebenSat.1-Aktionäre können ihre Aktien zu einer äußerst attraktiven Barabfindung von EUR 7,00 je Aktie einliefern - eine überzeugende Alternative zu dem am 8. Mai 2025 veröffentlichten Angebot von MFE

Um das Angebot anzunehmen, sollten sich ProSiebenSat.1-Aktionäre umgehend an ihre Depotbank oder ihren Wertpapierdienstleister wenden. Um weitere Informationen über das Angebot zu erhalten, steht den Aktionären eine Hotline unter +49 69 92014 9707 (Montag - Freitag von 09:00 bis 17:30 MEZ) oder die E-Mail-Adresse Prism_Offer@emberapartners.com zur Verfügung

Das PPF-Angebot entspricht einer äußerst attraktiven Prämie von 17 % auf den Xetra-Schlusskurs am 9. Mai 2025, von 21 % auf den impliziten MFE-Angebotspreis am 9. Mai 2025 und von 22 % auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Ankündigung des MFE-Angebots am 26. März 2025

Das Angebot bietet den ProSiebenSat.1-Aktionären eine sichere Gelegenheit, den Wert ihrer Beteiligung zu realisieren, ohne das Risiko der langwierigen Transformation tragen zu müssen

Mit dem Angebot strebt PPF eine Erhöhung seiner Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf 29,99 % und eine entsprechende Vertretung im Aufsichtsrat an, um das ProSiebenSat.1- Management aktiver bei der laufenden Transformation des Unternehmens unterstützen zu können PPF IM LTD, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe PPF Group N.V. (zusammen "PPF"), hat heute die Angebotsunterlage für ihr öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots an die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media SE ("ProSiebenSat.1") nach erfolgter Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht. PPF bietet an, bis zu 31.774.760 ProSiebenSat.1-Aktien (dies entspricht ca. 13,64 % des Grundkapitals) zu erwerben, um eine Beteiligung an ProSiebenSat.1 von bis zu 29,99 % zu erreichen (das "Angebot"). Die Annahmefrist beginnt heute und endet um Mitternacht (MEZ) am 13. August 2025. ProSiebenSat.1-Aktionäre können das Angebot annehmen und ihre Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 7,00 je Aktie einliefern. Der Angebotspreis entspricht einer äußerst attraktiven Prämie von 17 % auf den Xetra-Schlusskurs am 9. Mai 2025 sowie einer Prämie von 21 % auf den impliziten Angebotspreis von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") am 9. Mai 2025 und einer Prämie von 22 % auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe des MFE-Angebots am 26. März 2025. Darüber hinaus entspricht der Angebotspreis einer Prämie von 8 % auf den Median der von Analysten prognostizierten Kursziele (vom 9. Mai 2025) für die ProSiebenSat.1-Aktie für das kommende Jahr. Das reine Barangebot bietet den ProSiebenSat.1-Aktionären daher eine überzeugende Alternative zum gemischten Tausch- und Barangebot von MFE. ProSiebenSat.1-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten sich umgehend mit ihrer jeweiligen Depotbank oder ihrem jeweiligen Wertpapierdienstleister, bei dem ihre ProSiebenSat.1-Aktien verwahrt werden, in Verbindung setzen. PPF ist seit mehr als zwei Jahren strategischer Investor bei ProSiebenSat.1 und derzeit zweitgrößter Aktionär mit einem Anteil von ca. 16 %, der unmittelbar und über Finanzinstrumente gehalten wird. Wie von PPF am 12. Mai 2025 angekündigt, zielt das Angebot darauf ab, die strategische Beteiligung von PPF auszubauen und damit das Engagement von PPF bei ProSiebenSat.1 zu erhöhen. PPF strebt eine entsprechende Vertretung im Aufsichtsrat nach Abwicklung des Angebots an. Damit soll eine neue Fokussierung des Aufsichtsrats gewährleistet werden, die es dem Management von ProSiebenSat.1 erlaubt, seine bestehende Strategie umzusetzen und das operative Geschäft voranzutreiben. Didier Stoessel, Chief Investment Officer der PPF Group, sagte: "Durch die Annahme unseres Angebots können die ProSiebenSat.1-Aktionäre ihren Beteiligungswert zu einem äußerst attraktiven Preis in bar realisieren, ohne das Risiko der laufenden Transformation des Unternehmens tragen zu müssen - ein Prozess, der Zeit, Expertise und finanzielle Ressourcen erfordert. Wir sind bereit, unsere Erfahrung bei der Transformation des ehemals reinen Free-TV Senders CME zum führenden Herausforderer globaler Streaming-Plattformen in Zentraleuropa einzubringen. Bei CME bauen wir auch auf lokale Inhalte der linearen TV-Kanäle. Mit einer stärkeren Beteiligung und einer entsprechenden Vertretung im Aufsichtsrat werden wir in der Lage sein, unser Wissen und unsere Erfahrungen aktiver mit allen ProSiebenSat.1 Stakeholdern zu teilen." Bei Bekanntgabe des Angebots hat der Vorstand von ProSiebenSat.1 das Angebot begrüßt und befürwortet das verstärkte Engagement von PPF als langfristig orientierter Großaktionär, der den Vorstand und die Umsetzung seiner Strategie unterstützt. Einzelheiten des Angebots Mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Angebot während der Annahmefrist des MFE-Angebots ist das Angebot ein konkurrierendes Angebot nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG). Die Annahmefristen beider Angebote gleichen sich daher an und enden zeitgleich um Mitternacht (MEZ) am 13. August 2025. Das Angebot ist nicht auf den Erwerb von Kontrolle über ProSiebenSat.1 gerichtet und stellt weder ein Übernahmeangebot noch ein Pflichtangebot dar. Das Angebot erfolgt nach Maßgabe der in der von der BaFin genehmigten Angebotsunterlage dargelegten Bedingungen. Das Angebot unterliegt üblichen Bedingungen, wie z.B. fusionskontrollrechtlicher Freigaben. Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische Übersetzung sowie weitere Informationen zu dem Angebot sind auf der folgenden Website verfügbar: https://www.prism-offer.com. Für Fragen zum Angebot und zur Annahme des Angebots steht den Aktionären eine Hotline unter +49 69 92014 9707 (Montag - Freitag von 09:00 bis 17:30 MEZ) oder die E-Mail-Adresse Prism_Offer@emberapartners.com zur Verfügung. PPF wird von Jefferies als Finanzberater, Kirkland & Ellis als Rechtsberater, Brunswick Group als PR-Berater und von Embera Partners als Kapitalmarktberater beraten. Hinweise für Redakteure: PPF Group, eine familiengeführte und diversifizierte internationale Unternehmensgruppe, ist in 25 Ländern in Europa, Asien, Nordamerika und Südafrika in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Medien, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Immobilien, E-Commerce und Technik. Die Mediensparte von PPF, CME, betreibt TV- und digitale Medienunternehmen in sechs Ländern sowie die regionale SVOD-Plattform Voyo (Subscription Video On Demand). Die neu eingeführte Oneplay-Plattform von CME auf dem tschechischen Markt integriert Over-the-Top-Video-Streaming und bezahltes Live-Fernsehen für 1,4 Millionen Abonnenten. PPF besitzt Vermögenswerte im Wert von EUR 41,7 Mrd. und beschäftigt weltweit 45.000 Mitarbeiter (31. Dezember 2024). Kontakt: Leoš Rousek PPF Group Head of Communications T +420 224 174 214 media@ppf.eu Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der ProSiebenSat.1 dar. Die Bedingungen des Angebots und weitere das Angebote betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten Angebotsunterlage enthalten. Anlegern und Inhabern von ProSiebenSat.1-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen relevanten Unterlagen zu dem Angebot sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Angebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.



