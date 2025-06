EQS-News: MEDICLIN AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

MEDICLIN AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



Offenburg, 4. Juni 2025



Offenburg, den 4. Juni 2024: Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) hielt am Mittwoch, den 4. Juni, ihre ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ab.



Der Vorstand zog eine ausgesprochen positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2024. Vor allem das Postakut-Segment, das die Rehabilitationskompetenz des Unternehmens widerspiegelt, erzielte beachtliche Fortschritte. Diese Dynamik soll im laufenden Jahr gezielt fortgeführt werden.

Erfolgreich trotz Veränderungen im Gesundheitsmarkt

Dr. Joachim Ramming, Vorstandsvorsitzender, würdigte die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2024 als Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. "Wir haben nicht nur den höchsten Umsatz, sondern zugleich das stärkste EBIT unserer Historie erreicht", betonte der CEO in seinem Rückblick. Gleichzeitig verwies er auf die tiefgreifenden Veränderungen im Gesundheitsmarkt: zunehmende Ambulantisierung, digitale Versorgungsmodelle und ein verschärfter Fachkräftemangel. Diese Trends verlangten agiles Handeln und gezielte Investitionen. "Dank unserer zukunftsgerichteten Projekte MEDICLIN HOME, MEDICLIN DIRECT und MEDICLIN CAMPUS, nutzen wir den Wandel als Chance und sind gut für die Zukunft aufgestellt", kommentiert er.



Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mehrheitlich beschlossen. Bei der Hauptversammlung waren 91,42 % des Grundkapitals vertreten. Der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, beziehungsweise der Ausschüttung einer Dividende wurde mit einer Mehrheit von 99,67 % zugestimmt. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat mit Mehrheiten von 99,20 % bzw. 99,20 %, stand die Wiederwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder an. Der bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender Herr Dr. Jan Liersch sowie der bereits im Aufsichtsrat vertretene Herr Marco Walker wurden erneut in das Gremium gewählt. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit einer Mehrheit von 99,20 % zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestellt. Mit einer Mehrheit von 99,99 % bestätigte die Hauptversammlung die Vergütung des Aufsichtsrats.



MEDICLIN wird den Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2025 am 31. Juli veröffentlichen.



Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.200 Betten/ Pflegeplätze und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter*innen.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patient*innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt*innen, Therapeut*innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.



