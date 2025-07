EQS-News: MEDICLIN AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

MEDICLIN zieht positive Zwischenbilanz für das erste Halbjahr 2025



31.07.2025 / 13:13 CET/CEST

Offenburg, 31. Juli 2025

MEDICLIN zieht positive Zwischenbilanz für das erste Halbjahr 2025

Konzernbetriebsergebnis beträgt 22,4 Mio. Euro (6M 2024: 11,9 Mio. Euro)

Konzernumsatz liegt bei 383,8 Mio. Euro (6M 2024: 368,0 Mio. Euro)

Gesamtauslastung mit 86,1 % stabil Offenburg, den 31. Juli 2025: Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) einen Konzernumsatz in Höhe von 383,8 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 15,8 Mio. Euro bzw. 4,3 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2024. Das Konzernbetriebsergebnis verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,4 Mio. Euro auf 22,4 Mio. Euro (6M 2024: 11,9 Mio. Euro). Die Gesamtauslastung des Konzerns von 86,1 % (6M 2024: 85,7 %) blieb weiterhin stabil.



"Es ist uns gelungen, unsere Ertragskraft auf einem stabilen Niveau zu halten und die Effizienz in den einzelnen Segmenten zu erhöhen. Die solide Gesamtauslastung und die Steigerung des Konzernbetriebsergebnisses unterstreichen unsere nachhaltige Wachstumsstrategie.", kommentiert Tino Fritz, CFO der MEDICLIN die Entwicklung des ersten Halbjahres 2025.



Entwicklungen in den Segmenten



Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um 10,2 % auf 257,0 Mio. Euro (6M 2024: 233,3 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis stieg um 5,8 Mio. Euro auf 23,3 Mio. Euro (6M 2024: 17,5 Mio. Euro). Die Materialaufwandsquote sank um einen Prozentpunkt auf 20,1 % (6M 2024: 21,1 %). Der absolute Materialaufwand lag mit 51,6 Mio. Euro 4,8 % über dem Vorjahreswert (6M 2024: 49,3 Mio. Euro). Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreshalbjahr im Wesentlichen aufgrund von üblichen Entgeltsteigerungen des Personals um 12,7 Mio. Euro beziehungsweise 10,1 % auf 138,3 Mio. Euro. Die Personalaufwandsquote blieb konstant bei 53,8 %.



Die Entwicklungen im Segment Akut sind getrieben durch den Verkauf des ehemaligen MEDICLIN Herzzentrums Coswig. Der Segmentumsatz ging um 8,6 Mio. Euro bzw. 7,2 % zurück. Der Materialaufwand ging um 10,6 % auf 31,0 Mio. Euro zurück (6M 2024: 34,7 Mio. Euro). Die Materialaufwandsquote war mit 27,8 % leicht rückläufig (6M 2024: 28,9 %). Der Personalaufwand betrug 68,6 Mio. Euro und lag damit um 7,3 % unter dem Vorjahreswert (6M 2024: 74,0 Mio. Euro). Die Personalaufwandsquote lag mit 61,4 % nahezu auf dem Vorjahresniveau (6M 2024: 61,5 %). Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 2,8 Mio. Euro bzw. 71,5 % auf -1,1 Mio. Euro (6M 2025: -3,9 Mio. Euro).



Der Umsatz des Segments Pflege stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 12,4 Mio. Euro (6M 2024: 11,7 Mio. Euro), während das Segmentbetriebsergebnis mit -0,3 Mio. Euro knapp unter dem Vorjahreszeitraum liegt (6M 2024: -0,1 Mio. Euro).



Im Segment Service erhöhte sich der Umsatz um 2,0 Mio. Euro auf 50,3 Mio. Euro (6M 2024: 48,2 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis lag mit 0,5 Mio. Euro um 2,0 Mio. Euro über dem Vorjahreszeitraum (6M 2024: -1,6 Mio. Euro).



Ausblick und Aktuelles



Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand unverändert einen Anstieg des Konzernumsatzes von 2,0 % bis 5,0 % sowie ein Konzernbetriebsergebnis zwischen 53,0 Mio. Euro und 64,0 Mio. Euro.



Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 ist ab heute unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.

Für weitere Informationen:



MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg



Investor Relations

Ender Gülcan

Tel.: 0781/488-326

ender.guelcan@mediclin.de





www.mediclin.de



Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und neun Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.200 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter:innen.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patient:innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt:innen, Therapeut:innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.



31.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

